Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει στην υποκριτική, επτά χρόνια μετά το Suits

Η ταινία λέγεται Close Personal Friends και θα πρωταγωνιστούν οι Λίλι Κόλινς, Τζακ Κουέιντ, Μπρι Λάρσον και Χένρι Γκόλντινγκ

Η Μέγκαν Μαρκλ υποδυόταν την Ρέιτσελ στην επιτυχημένη σειρά Suits για επτά σεζόν, όταν η σχέση της με τον πρίγκιπα Χάρι έγινε επίσημη. Το γεγονός πως θα παντρευόταν ένα βασιλικό πρόσωπο, που αυτόματα θα την έκανε και εκείνη μέλος της βασιλικής οικογένειας, την ανάγκασε να εγκαταλείψει την ρόλο της και την υποκριτική γενικότερα.

Να όμως που η Μέγκαν Μαρκλ, βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία για να επιστρέψει στην μεγάλη οθόνη και στην υποκριτική. Όπως γράφει το Variety, θα έχει μια μικρή συμμετοχή στην ταινία Close Personal Friends - μία κωμωδία που αυτή τη στιγμή γυρίζεται στο Λος Άντζελες. Πρωταγωνιστούν οι Λίλι Κόλινς, Τζακ Κουέιντ, Μπρι Λάρσον και Χένρι Γκόλντινγκ.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέισον Όρλεϊ, πάνω σε σενάριο του Ίσακ Άπτεϊκερ, βασισμένο σε ιστορία που συνέγραψαν μαζί. Οι Άπτεϊκερ και Ελίζαμπεθ Μπέργκερ αναλαμβάνουν την παραγωγή. Οι τρεις τους είχαν συνεργαστεί ξανά στην ρομαντική κομεντί της Amazon MGM, «I Want You Back».

Η Μέγκαν Μαρκλ θα υποδυθεί την ίδια ουσιαστικά, ενώ η υπόθεση της ταινίας καταπιάνεται με ένα “κανονικό” ζευγάρι που γνωρίζει ένα διάσημο ζευγάρι σε ταξίδι στο Santa Barbara, και από τη φιλία τους προκύπτουν κάποιες περίεργες καταστάσεις.

Η επιστροφή της Μέγκαν Μαρκλ αφήνει το ενδεχόμενο να τη δούμε αργότερα και σε άλλες παραγωγές. Η ίδια είχε δηλώσει στο Page Six όταν εγκατέλειψε τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο Suits πως «Είναι ένα νέο κεφάλαιο. Νιώθω πολύ περήφανη για τη δουλειά που έκανα εκεί, και τώρα είναι ώρα να δουλέψουμε μαζί με τον Χάρι, ως ομάδα».