Εξοργισμένη η Κρίστεν Στιούαρτ με το Χόλιγουντ - «Καμία πρόοδος για τις γυναίκες, ακόμα και μετά το MeToo»

Η ηθοποιός μίλησε για την ανισότητα που επικρατεί, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως υπάρχει ένα ανδροκρατούμενο επιχειρηματικό μοντέλο που προσποιείται ότι θέλει να συνεργαστεί με τις γυναίκες

Η Κρίστεν Στιούαρτ, η οποία θα κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «The Chronology of Wate» μίλησε ανοιχτά για τα συναισθήματα που νιώθει απέναντι στο Χόλιγουντ, τα οποία δεν έχουν αλλάξει και τόσο τα τελευταία χρόνια. Η ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του Twilight, μίλησε σε εκδήλωση διοργάνωσε η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, στο Λος Άντζελες, για την ανισότητα που συνεχίζεται στον κινηματογράφο, παρά την ώθηση που έδωσε το κίνημα #MeToo.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στην ομιλία της «είναι απελπιστικά μικρός ο αριθμός ταινιών της προηγούμενης χρονιάς που έχουν γυριστεί από γυναίκες. Τα στατιστικά δείχνουν πως γίνονται βήματα προς τα πίσω».

Όπως γράφει το BBC, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση The Celluloid Ceiling, μόλις 11 από τις 100 πιο εμπορικές ταινίες του 2024 είχαν στη σκηνοθεσία γυναίκα. Ο αριθμός αυτός μειώθηκε από τις 16 του 2020. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι πως ακόμα και μετά το κίνημα #MeToo, φαίνεται πως η αλλαγή ήταν για λίγο. Τούτου λεχθέντος, όταν έσκασε το κίνημα το 2017, αναδεικνύοντας τη δύναμη των γυναικών, καταρρίπτοντας τα ανδροκρατούμενα πρότυπα εξουσίας, οι τέσσερις γυναίκες σκηνοθέτριες του 2018, τετραπλασιάστηκαν σε νούμερο το 2020.

Η Κρίστεν Στιούαρτ εξήγησε στην ομιλία της πως «μετά το #MeToο φάνηκε πως οι ιστορίες που γράφονται από γυναίκες για γυναίκες θα είχαν επιτέλους τη θέση που τους αξίζει. Πίστεψα ότι θα μας επιτρεπόταν, ίσως και να μας ενθάρρυναν, να μιλήσουμε ανοιχτά για τις εμπειρίες μας, χωρίς φίλτρα και λογοκρισία» και συνέχισε:

«Όμως, μπορώ να επιβεβαιώσω πλέον πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα πίσω από τις κάμερες όταν πρέπει να διαχειριστείς περιεχόμενο που θεωρείται πολύ σκοτεινή ή ταμπού. Όταν η ειλικρίνεια των γυναικείων εμπειριών προκαλεί αποστροφή και απόρριψη».

Σε ένα από τα πιο φορτισμένα σημεία της ομιλίας της, είπε: «Μπορούμε να συζητήσουμε τα μισθολογικά κενά και τους φόρους στα ταμπόν και να μετρήσουμε την ανισότητα με πολλούς τρόπους, αλλά η βία της φίμωσης, είναι σαν να μας λέει ότι δεν πρέπει καν να είμαστε θυμωμένες. Είμαι πραγματικά τόσο θυμωμένη».

Η ομιλία της διήρκεσε περίπου επτά λεπτά και, σύμφωνα με το Variety, προκάλεσε επανειλημμένα χειροκροτήματα. «Είμαι ευγνώμων σε όλες εσάς. Αλλά δεν είμαι ευγνώμων σε ένα ανδροκρατούμενο επιχειρηματικό μοντέλο που προσποιείται ότι θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, ενώ στην πραγματικότητα εκμεταλλεύεται τους πόρους μας και υποτιμά τις προοπτικές μας».

Στην κούρσα των φετινών Όσκαρ αναμένεται να συμμετέχουν οι νέες ταινίες των Κλόε Ζάο, Κάθριν Μπίγκελοου και Μόνα Φάστβολντ, ωστόσο η κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας προβλέπεται, για ακόμη μια χρονιά, να είναι ανδροκρατούμενη.