Τζέσι Πλέμονς: Η πιο παρανοϊκά αριστουργηματική περίπτωση του «λανθιμικού» σύμπαντος

Αφού τον είδαμε (και) στη «Bugonia» του Λάνθιμου, ας μιλήσουμε για το πόσο σπουδαίος ηθοποιός είναι ο Τζέσι Πλέμονς

Στην πόλη Μαρτ στο Τέξας, υπάρχουν περίπου 2000 μόνιμοι κάτοικοι και ένα φανάρι. Η καθημερινότητα εκεί δεν έχει πολλά. Μονάχα ταινίες γουέστερν. Πραγματικές ταινίες γουέστερν, αφού οι περισσότερες ταινίες του είδους γυρίζονται εκεί. Μια από τις κύριες ασχολίες των ντόπιων, είναι να συμμετέχουν ως κομπάρσοι ηθοποιοί στις παραγωγές που καταφθάνουν. Ο Τζέσι Πλέμονς μεγάλωσε κάπως έτσι. Ήταν απλώς ένα παιδί που του άρεσε να παίζει και να ανακαλύπτει.

Αθόρυβος, αφοπλιστικός, ευλαβικά συνεπής και πάντα ενδιαφέρων, ο 37χρονος Τζέσι Πλέμονς έχει υποδυθεί τους πιο αμφιλεγόμενους και αδιανόητα παράδοξους ρόλους. Με τον Γιώργο Λάνθιμο είναι η δεύτερη φορά που συνεργάζονται. Πρώτα στην ανθολογία του «Kind Of Kindness», όπου παίζει και στις τρεις ιστορίες της ταινίας. Στην πρώτη υποδύεται έναν καταπιεσμένο αστυνομικό που διαλύεται, στη δεύτερη έναν παρανοϊκό αστυνομικό που υποψιάζεται ότι η γυναίκα του δεν είναι αληθινή και στην τρίτη είναι ένας αρχηγός που θέλει να αναστήσει τους νεκρούς. Για τις ερμηνείες του στην ταινία κέρδισε το Βραβείο Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Καννών.

