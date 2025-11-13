ΠΡΟΣΩΠΑ

Νέο email Επστάιν δείχνει φωτογραφία του πρίγκιπα Άντριου με την Βιρτζίνια Τζιουφρέ

JTeam

13 Νοεμβρίου 2025

Getty Images / Emily Michot/Miami Herald/Tribune News Service
Η φωτογραφία της Βιρτζίνια Τζιούφρε με τον πρίγκιπα Άντριου αντικρούει τον ισχυρισμό του ότι δεν την έχει γνωρίσει ποτέ

Ένα νέο email που ήρθε στο φως φαίνεται να δείχνει ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε επιβεβαιώσει πως ο πρίγκιπας Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ είχε πράγματι φωτογραφηθεί μαζί με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε. Στο email, το οποίο φέρεται να έστειλε ο Έπσταϊν -που κατηγορείται ότι τράβηξε τη συγκεκριμένη φωτογραφία — αναφέρεται:
«Ναι, ήταν στο αεροπλάνο μου και ναι, φωτογραφήθηκε με τον Άντριου».

Η τοποθέτηση αυτή φαίνεται να αντικρούει τον ισχυρισμό του πρώην πρίγκιπα ότι δεν γνώρισε ποτέ τη Τζιούφρε, καθώς και τη μακροχρόνια άποψή του ότι η φωτογραφία όπου τον απεικονίζει να την αγκαλιάζει μπορεί να έχει υποστεί επεξεργασία.

