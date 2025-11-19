Πάρις Χίλτον: Το sex-tape που σημάδεψε τη ζωή της όταν ήταν μόνο 19 ετών

Σήμερα η Πάρις Χίλτον νιώθει ανακουφισμένη γιατί εκείνη η παραβίαση θεωρείται revenge porn

Η Πάρις Χίλτον έκανε μία συνταρακτική εξομολόγηση σχετικά με μία παλαιότερη σχέση που είχε, αφού είχε διαρρεύσει το sextape της, την εποχή που εκείνη ήταν μόλις 22 ετών. Σήμερα η Πάρις Χίλτον είναι πλέον 44 ετών.

Η παραβίαση των προσωπικών της στιγμών έγινε το 2004, όταν είχε διαρρεύσει ένα βίντεο στο οποίο έκανε έρωτα με τον τότε σύντροφό της Ρικ Σάλομον που ήταν στα 38 του χρόνια εκείνη την εποχή.

Το χρονικό μίας παραβίασης εμπιστοσύνης

Φαίνεται ότι ο Σόλομον πούλησε το βίντεο της πρώην συντρόφου του, βίντεο που τραβήχτηκε 3 χρόνια πριν (όταν εκείνη ήταν 19 και αυτός 35), δίνοντάς του τον τίτλο «one night stand στο Παρίσι». Το αποτέλεσμα ήταν δριμεία κριτική προς το πρόσωπο κυρίως της Χίλτον και όχι του Σόλομον.

