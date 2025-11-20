Ο Κέβιν Σπέισι αποκάλυψε πως είναι άστεγος, επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής επίθεσης

Αλλά παρ'όλα αυτά νιώθει ότι βρίσκεται εκεί από όπου ξεκίνησε

Επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής επίθεσης, ο Κέβιν Σπέισι αποκάλυψε πως δεν έχει μόνιμη κατοικία. «Μένω σε ξενοδοχεία, σε Airbnb, πηγαίνω όπου υπάρχει δουλειά», δήλωσε χαρακτηριστικά στη Telegraph και συνέχισε: «Κυριολεκτικά δεν έχω σπίτι, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω».

Ο Κέβιν Σπέισι παραδέχτηκε ότι η οικονομική του κατάσταση δεν είναι καλή, αν και δεν έφτασε ποτέ στο σημείο της χρεοκοπίας. Παρά τις κατηγορίες τεσσάρων ανδρών στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τις οποίες αθωώθηκε, ο ηθοποιός τόνισε πως το κόστος για αυτά τα επτά χρόνια ήταν αστρονομικό. Όσον αφορά το cancel του στο Χόλιγουντ, ο ηθοποιός σχολίασε πως «το ξεπερνάς. Με έναν περίεργο τρόπο αισθάνομαι ότι βρίσκομαι εκεί όπου ξεκίνησα: πηγαίνω απλώς εκεί όπου υπάρχει δουλειά».

Όπως είπε, όλα τα προσωπικά του αντικείμενα βρίσκονται σε αποθήκη και ελπίζει ότι, αν συνεχίσουν να βελτιώνονται τα πράγματα, θα μπορέσει να αποφασίσει πού θα εγκατασταθεί μόνιμα ξανά.

Το 2017, στο πλαίσιο του κινήματος #MeToo, ο ηθοποιός Άντονι Ραπ κατηγόρησε τον Κέβιν Σπέισι για ανάρμοστη συμπεριφορά που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβη τη δεκαετία του 1980, όταν ήταν ανήλικος. Η καταγγελία αυτή οδήγησε σε τεράστιο κύμα αντιδράσεων και σε πολλές ακόμη μαρτυρίες από άνδρες, που επίσης υποστήριξαν ότι ο Σπέισι είχε επιδείξει προς αυτούς ανάρμοστη ή πιεστική σεξουαλική συμπεριφορά.

Συνολικά, περισσότερα από 30 άτομα ανέφεραν παρόμοιους ισχυρισμούς. Το 2023, ο Κέβιν Σπέισι κρίθηκε αθώος για τις κατηγορίες επίθεσης σε τέσσερις άνδρες σε μια πολύκροτη δίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με την Telegraph, ο ηθοποιός εμφανίστηκε πρόσφατα σε θέρετρο στη Λεμεσό της Κύπρου στο πλαίσιο των προσπαθειών του να συνεχίσει την καριέρα του. Με αφορμή επίσης το ντοκιμαντέρ Spacey Unmasked που κυκλοφόρησε το 2024, επανέλαβε ότι αρνείται όλες τις κατηγορίες που θεωρεί αβάσιμες.

«Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις μου στο παρελθόν, αλλά δεν μπορώ και δεν θα απολογηθώ σε όσους έχουν επινοήσει ή υπερβάλλει σε ιστορίες για μένα». Τόνισε επίσης πως «ποτέ δεν υποσχέθηκα σε κάποιον ότι θα βοηθήσω την καριέρα του με αντάλλαγμα σεξουαλικές χάρες - ποτέ».

Τον Μάιο του 2024, ο Σπέισι τιμήθηκε με βραβείο για το σύνολο της καριέρας του σε εκδήλωση στις Κάννες, χαρακτηρίζοντας τα τελευταία χρόνια «ιδιαίτερα δύσκολα».