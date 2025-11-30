Jessie J: «Οι άντρες με έχουν αποκαλέσει δύσκολη, επειδή είμαι μια δυναμική γυναίκα»

Η Jessie J παραχώρησε μια εφ’όλης της ύλης συνέντευξη στον Guardian, μιλώντας για τον καρκίνο, το νέο της άλμπουμ και τους gaslighters που γνώρισε κατά τη διάρκεια της καριέρας της

Η Jessie J προετοιμαζόταν για την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, μετά από οκτώ χρόνια απουσίας, και είχε ήδη αποκτήσει το πρώτο της παιδί ύστερα από δεκαετή προσπάθεια να συλλάβει, όταν διαγνώστηκε τον Μάρτιο με καρκίνο του μαστού. Για λίγο βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου, αλλά η διάγνωση την έριξε απότομα. Θα μπορούσε όλο αυτό να είναι κακό σενάριο μιας δραματικής ταινίας, αλλά η ζωή δείχνει πολλές φορές πως δεν χαρίζεται.

Έτσι, η τραγουδίστρια δίνει τη δική της μάχη τους τελευταίους μήνες. Και πολλά από τα συναισθήματά της τα έχει μεταφέρει στο άλμπουμ «Don’t Tease Me With a Good Time», που προοριζόταν εξαρχής να είναι ένα ανοιχτό βιβλίο. Σε αυτό, η Jessie J μιλάει με ειλικρίνεια για όλα όσα έζησε μετά την τελευταία δισκογραφική κυκλοφορία: ενδομητρίωση, αποβολή, αποτυχημένες σχέσεις, χειραγώγηση.

Jessie J: «Ευτυχώς βρήκα νωρίς τον καρκίνο»

Παραχωρώντας μία εφ’όλης της ύλης συνέντευξη στον Guardian, η Jessie J θυμάται την πρώτη φορά που ψηλάφισε έναν όγκο. Τότε ετοιμαζόταν για μία εμφάνιση στα BAFTA. «Πήγα αμέσως για έλεγχο, έκανα υπέρηχο και μου είπαν: “Δεν φαίνεται να είναι κάτι, έχεις πολύ πυκνό ιστό.” Κι εγώ τους έλεγα: “Ναι, αλλά το νιώθω. Πονάει το χέρι μου και το πρωί ξυπνάω με μούδιασμα.” Τελικά είπαν: “Ας κάνουμε και μια βιοψία”».

Ήταν Παρασκευή 28 Μαρτίου, μία ημέρα μετά τα γενέθλιά της. Η γιατρός τής είπε πως, αν υπήρχαν άσχημα νέα, θα την καλούσε τη Δευτέρα. Μέχρι τότε η Jessie J είχε πειστεί πως δεν ήταν τίποτα. Όπως το περιγράφει, το timing ήταν υπερβολικά «ακατάλληλο» για να έχει καρκίνο. «Ήμασταν δύο εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ μετά από οκτώ χρόνια χωρίς δουλειά και τέσσερα χωρίς single. Και τότε μου στέλνει μήνυμα: “Είσαι διαθέσιμη στις 6;” Σκέφτηκα πως θα είναι ένα απλό Zoom. Μπαίνω, λοιπόν, χαλαρή, και μου λέει: “Κάθεσαι;” - με εκείνον τον χαρακτηριστικό θλιμμένο τόνο. “Λυπάμαι πολύ, αλλά τα αποτελέσματα δείχνουν καρκινικά κύτταρα υψηλού βαθμού”».

Η ίδια βρήκε την επέμβαση τρομακτική και ταυτόχρονα σουρεαλιστική. «Μισώ τη νάρκωση. Σε πάνε μέχρι το χειρουργείο. Όταν έχεις επείγον περιστατικό, σε μεταφέρουν με κρεβάτι, αλλά εγώ κατέβηκα περπατώντας, με τη ρόμπα και τον πισινό έξω. Σαν να συμμετέχεις σε επεισόδιο Black Mirror». Παρ’ όλα αυτά, η Jessie J εξηγεί πως στάθηκε τυχερή: ούτε χημειοθεραπεία, ούτε ακτινοθεραπεία, μόνο η επέμβαση. «Ο καρκίνος είναι χάλια, αλλά ευτυχώς τον βρήκα νωρίς. Έκανα τη μαστεκτομή πριν από τέσσερις μήνες, το δεξί μου στήθος τώρα μοιάζει με γκρέιπφρουτ κάτω από ένα τεντωμένο σεντόνι».

Η τραγουδίστρια που αγαπήσαμε με το τραγούδι Price Tag, έχει αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα υγείας. Πιστεύει πως η τόσο θετική της στάση απέναντι στον καρκίνο οφείλεται στο ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει μία απρόβλεπτη κατάσταση στην υγεία της. Και όλα της έρχονταν όταν ανέβαινε επαγγελματικά. «Ειλικρινά, νιώθω πως η ζωή λέει: “Περνάς καλά; Όχι για πολύ”. Από παιδί, κάθε φορά που πετύχαινα κάτι σημαντικό, συνέβαινε κάτι σοβαρό ή περίεργο με την υγεία μου».

Η πρώτη φορά που ήρθε αντιμέτωπη με μία διάγνωση, ήταν στα 11 της, όταν είχε κάνει ήδη το ντεμπούτο της στο West End στο Whistle Down the Wind. Τότε έμαθε πως έχει το σύνδρομο Wolff–Parkinson–White, που προκαλεί ταχυκαρδίες, ζαλάδες και παλμούς. «Πήγαινα στις πρόβες με ορό, και τα βράδια επέστρεφα στο νοσοκομείο». Έξι χρόνια αργότερα, στα 17 της, η Jessie J είχε μπει στο συγκρότημα Soul Deep και φοιτούσε στο Brit School, όταν έπαθε εγκεφαλικό. «Μόλις είχα υπογράψει το πρώτο μου συμβόλαιο. Μετά, το 2020, λίγο πριν βγάλω νέα μουσική, είχα τροχαίο· ο λάρυγγάς μου μετακινήθηκε και δεν μπορούσα να τραγουδήσω για έναν χρόνο». Αλλά αυτά δεν την επηρέασαν, παρά το μικρό της ηλικίας της, χάρη στην οικογένειά της.

Η Jessie J αναφέρθηκε στη συνέντευξή της και στο τραγούδι I Don’t Care, που τελειώνει με τη δική της αφήγηση: «Ας σηκώσουμε το ποτήρι μας για όλους εμάς που ακόμη βρίσκουμε το θάρρος να φύγουμε από τους gaslighters, τους κακοποιητές, τους ναρκισσιστές». Η τραγουδίστρια εξηγεί πως αυτοί οι άντρες είναι όσοι συνάντησε στην καριέρα της και την αποκάλεσαν «δύσκολη», μόνο και μόνο επειδή είναι δυναμική. «Αφορά περισσότερο τον επαγγελματικό χώρο. Ίσως και ένας-δυο άντρες που έβγαινα ραντεβού, αλλά τίποτα σοβαρό. Δεν θα έκανα ποτέ σοβαρή σχέση με κάποιον τέτοιο».