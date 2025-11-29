Τζένα Ορτέγκα για το ΑΙ: «Υπάρχει ομορφιά στα ανθρώπινα λάθη, και ένας υπολογιστής δεν μπορεί να αναπαράγει την ανθρώπινη ατέλεια»

Η Τζένα Ορτέγκα και κορυφαίοι δημιουργοί στο Φεστιβάλ Μαρακές εκφράζουν φόβους για την τεχνητή νοημοσύνη και τον κίνδυνο απώλειας της ανθρώπινης δημιουργικότητας.

Η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της επιστήμης και της τεχνολογίας, επηρεάζοντας βαθιά τον καλλιτεχνικό κόσμο. Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με καταιγιστικούς ρυθμούς, πολλοί δημιουργοί νιώθουν την ανάγκη να τοποθετηθούν δημόσια για τον ρόλο που μπορεί — ή δεν πρέπει — να έχει το ΑΙ στην τέχνη. Αυτό ακριβώς συνέβη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, όπου σημαντικές προσωπικότητες του κινηματογράφου ένωσαν τις φωνές τους, εκφράζοντας ανησυχία αλλά και ελπίδα για το μέλλον.

Η Τζένα Ορτέγκα, πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς «Wednesday», μίλησε με ειλικρίνεια για την τεχνητή νοημοσύνη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, όπου συμμετέχει ως μέλος της κριτικής επιτροπής. Η ηθοποιός δεν έκρυψε τη βαθιά ανησυχία της για την ταχύτητα με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλει στον χώρο της ψυχαγωγίας, επισημαίνοντας ότι «είναι πολύ εύκολο να φοβάσαι» μπροστά στη «βαθιά αβεβαιότητα» που δημιουργεί.

Όπως είπε, η ανθρωπότητα έχει την τάση να «το παρακάνει» με κάθε νέα τεχνολογική πρόοδο, και η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί εξαίρεση. «Είναι σαν να έχουμε ανοίξει το κουτί της Πανδώρας», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι, παρ’ όλη την ανησυχία, πιστεύει πως τέτοιες περίοδοι αναταραχής συχνά οδηγούν τους καλλιτέχνες σε μεγαλύτερη δημιουργικότητα και έκφραση.

Η Ορτέγκα στάθηκε επίσης στην αδυναμία της τεχνητής νοημοσύνης να αναπαράγει την ανθρώπινη ατέλεια και συναισθηματική αλήθεια. «Υπάρχει ομορφιά στα λάθη, και ένας υπολογιστής δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ένας υπολογιστής δεν έχει ψυχή», τόνισε. Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα ότι το ΑΙ θα καταλήξει να λειτουργεί σαν «πνευματικό πρόχειρο φαγητό», κάνοντας το κοινό να επιζητά εκ νέου την ανθρώπινη δημιουργικότητα.

Ο Μπονγκ Τζουν-Χο, σκηνοθέτης του οσκαρικού «Παράσιτα» και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, συμφώνησε με τα λόγια της. Αν και αναγνώρισε ότι το ΑΙ μπορεί να προκαλέσει έναν δημιουργικό επαναπροσδιορισμό στους ανθρώπους, αστειεύτηκε λέγοντας ότι προσωπικά θα «οργανώσει μια στρατιωτική ομάδα με αποστολή να καταστρέψει την τεχνητή νοημοσύνη σε όλο τον κόσμο».

getty images

Το ίδιο έντονη ήταν η στάση της Σελίν Σονγκ, σκηνοθέτιδας των «Past Lives» και «Materialists». Η Σονγκ, επικαλούμενη τα λόγια του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, δήλωσε χωρίς περιστροφές: «Γαμώ την τεχνητή νοημοσύνη». Εξήγησε ότι η τεχνολογία «αποικίζει το μυαλό μας» και απειλεί να καταπατήσει την ανθρώπινη πλευρά της τέχνης — αυτό που κάνει τη ζωή τόσο δύσκολη, μα και τόσο όμορφη.

Στο πάνελ συμμετείχαν ακόμη η Άνια Τέιλορ-Τζόι, η Τζούλια Ντικουρνό, ο Καρίμ Αϊνούζ, ο Χακίμ Μπελαμπές και ο Πέιμαν Μααντί. Η Τέιλορ-Τζόι μίλησε με συγκίνηση για τη σημασία της σιωπής και της ακρόασης σε έναν κόσμο που «δίνει μεγαλύτερη αξία στο ποιος φωνάζει πιο δυνατά».

Το φεστιβάλ, που ολοκληρώνεται στις 6 Δεκεμβρίου, περιλαμβάνει πλούσιο πρόγραμμα προβολών, αφιερωμάτων και συζητήσεων, φιλοξενώντας σημαντικά ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου όπως η Τζόντι Φόστερ, ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, ο Γιάφαρ Παναχί, ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Άντριου Ντόμινικ.