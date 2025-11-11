Η Τζένα Ορτέγκα έκανε το πιο cool φθινοπωρινό layer με το item που έγινε viral το καλοκαίρι – Πώς να αντιγράψεις το look της

Από την καλοκαιρινή σου γκαρνταρόμπα στα χειμερινά σου outfits

Η Τζένα Ορτέγκα κατά την προώθηση της δεύτερης σεζόν της σειράς «Wednesday» του Netflix στο Λος Άντζελες, έδωσε μια casual πινελιά στο κλασικό κοστούμι.

Παρά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στις οποίες μας έχει συνηθίσει, με γοτθικά φορέματα, see through και naked dresses, αυτή τη φορά η νεαρή ηθοποιός αποφάσισε να κινηθεί σε casual αλλά εξίσου iconic ρυθμούς, χαρίζοντάς μας την απαραίτητη στιλιστική έμπνευση για τις all day εμφανίσεις από το γραφείο στην έξοδο στην πόλη.

Συγκεκριμένα, επέλεξε να συνδυάσει την ριγέ Ann Demeulemeester δημιουργία της, ένα κοστούμι με χαρακτηριστικές λεπτές ρίγες, το οποίο αποτελούνταν από ένα γιλέκο και ένα παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια από τη συλλογή του οίκου για το φθινόπωρο του 2025.

Η Τζένα Ορτέγκα έκανε το πιο cool layer με το item που έγινε viral το καλοκαίρι – Πώς να αντιγράψεις το look της

Getty Images

Το γιλέκο, και δη το κοστούμι με γιλέκο σαν τοπ, κέρδισε τις καρδιές των πιο κομψών γυναικών της μόδας αυτό το καλοκαίρι, ακόμη όμως και το φθινόπωρο αλλά και τον χειμώνα, το ίδιο κομμάτι μπορεί να φορεθεί με τον κατάλληλο συνδυασμό. Η Τζένα Ορτέγκα επέλεξε ένα μακρυμάνικο τοπ με waffle υφή, και εμείς αντλώντας έμπνευση από αυτό της το outfit έχουμε συγκεντρώσει παρακάτω μερικά κομμάτια για να αντιγράψεις το στιλ.

