Clogs: Πώς να φορέσεις τα «άσχημα» σανδάλια και αυτό το φθινόπωρο

Είναι η εποχή που τα clogs κερδίζουν ξανά έδαφος - και όχι άδικα. Στιλάτα και άνετα μπορούν να ολοκληρώσουν κάθε εμφάνιση, ανεξαρτήτως της αισθητικής σου, μην ξεχνάς άλλωστε πως πια δεν φοριούνται μονάχα για να ολοκληρώσουν μποέμ εμφανίσεις

Στα τέλη της δεκαετίας του '60 και του '70, τα clogs ήταν ένα από τα items που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αναβίωση του boho στιλ ενώ δεκαετίες αργότερα, στις αρχές των '00s, οίκοι όπως η Chanel και ο Marc Jacobs τα επανέφεραν προσθέτοντάς τους όμως μια πιο σοφιστικέ πινελιά.

Στη σύγχρονη εποχή της μόδας, τα Birkenstock clogs φοριούνται όλες τις εποχές. Από την άνοιξη μέχρι και τον χειμώνα οι πιο κομψές γυναίκες έχουν βρει τη στιλιστική φόρμουλα για να ολοκληρώνουν κάθε outfit τους με μοναδικό τρόπο, πώς όμως θα τα φορέσεις τώρα;

Αν αγαπάς τις ουδέτερες αποχρώσεις για το φθινόπωρο επέλεξε μονόχρωμες εμφανίσεις, με ένα wideleg παντελόνι και ασορτί κρεμ παλτό, αν όμως λατρεύεις το athleisure style, μπορείς να επιλέξεις την «εμμονή» των it girts, ένα κολάν με ψηλές κάλτσες και oversized φούτερ. Αυτός είναι ένας από τους πιο άνετους συνδυασμούς για τις casual εμφανίσεις σου.



Επιπλέον, ένας safe συνδυασμός είναι με τζιν και cardigan. Οι ζακέτες και δη οι πλεκτές είναι η απόλυτη επιλογή για layering για τις ημέρες με μεταβατικό καιρό. Όταν συνδυάζονται λοιπόν με τζιν, clogs και κάλτσες δείχνουν πιο cool από ποτέ.

Δες παρακάτω μερικούς στιλάτους συνδυασμούς για να εμπνευστείς

