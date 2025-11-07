Τα ankle boots από τα Marks & Spencer με τον φίνο σχεδιασμό, θα δώσουν σε όλα σου τα outfits αέρα πολυτέλειας

Ένα ζευγάρι κομψά ankle boots είναι απαραίτητα για τα looks του φθινοπώρου αλλά και του χειμώνα, για αυτό και εμείς κάναμε μια έρευνα για τα πιο στιλάτα της σεζόν.

Μέσα στις αμέτρητες επιλογές της αγοράς, από εκείνα με τα prints σε εκείνα με τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες και με τις μοδάτες υφές, υπάρχει ένα στιλ που έχουν λατρέψει οι γυναίκες της μόδας. Ο λόγος για τα ankle boots και τις μπότες με το λεπτό τακούνι.

Αυτό το στιλ δεν είναι μονάχα άνετο αλλά είναι και απίστευτα κομψό. Μπορεί να κάνει κάθε outfit να φαίνεται ακριβό και σίγουρα δεν θα μετανιώσεις προσθέτοντάς το στη συλλογή σου.

Τα ankle boots από τα Marks & Spencer με τον φίνο σχεδιασμό θα δώσει σε όλα σου τα outfits αέρα πολυτέλειας

Με μια έρευνα για τα πιο κομψά και στιλάτα μποτάκια της σεζόν ανακαλύψαμε ένα μοναδικό σχέδιο από τα Marks & Spencer. Πρόκειται για ένα ζευγάρι ankle boots στο χρώμα του φθινοπώρου, το λαδί, ενώ ο φίνος σχεδιασμός του είναι σίγουρα ένας από τους λόγους που αξίζει να το επιλέξεις.

Το λεπτό του τακούνι, το οποίο βλέπουμε να επιλέγουν ολοένα και περισσότερες γυναίκες της μόδας αυτή τη σεζόν, είναι άνετο και πρακτικό για τις καθημερινές εξόδους σου από το γραφείο έως και την έξοδο στην πόλη ενώ το χρώμα και η υφή του είναι ευέλικτα και θα ταιριάξουν με κάθε συνδυασμό.

Δες το εδώ

Σκέψου, μπορείς να τα ταιριάξεις με ένα barrel jean σε σκούρο μπλε χρώμα και t – shirt ή και με wideleg παντελόνι με πουκάμισο και blazer για τα office looks σου.

Δες το εδώ

