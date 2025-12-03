Η Τζόντι Φόστερ αποκάλυψε πως δεν θα επέλεγε ποτέ την υποκριτική αν ήταν στο χέρι της και απορεί γιατί οι νέοι θέλουν να γίνουν ηθοποιοί

Αποκάλεσε τη δουλειά «σκληρή», που όμως δεν την επέλεξε εκείνη

Η πρώτη εμφάνιση της Τζόντι Φόστερ μπροστά από την κάμερα ήταν στην ηλικία των τριών, σε μία διαφήμιση για αντηλιακό. Δεν είχε πάει για οντισιόν - απλώς συνόδευε τον μεγαλύτερο αδερφό της - αλλά κέρδισε αμέσως την προσοχή των υπεύθυνων κάστινγκ. Έκτοτε ακολούθησαν πολλές διαφημίσεις, ενώ γρήγορα έκανε και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο - μόλις στα 6 της.

Τα παιδικά χρόνια της Τζόντι Φόστερ ήταν εν ολίγοις γεμάτα γυρίσματα για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Στα 12 της, ο Μάρτιν Σκορσέζε της εμπιστεύτηκε έναν απαιτητικό ρόλο, για την ταινία Taxi Driver. Έχοντας περάσει χρόνια στα στούντιο - μία ολόκληρη ζωή θα έλεγε κανείς - η ηθοποιός γνωρίζει από πρώτο χέρι τι εστί ο χώρος της υποκριτικής. Γι’αυτό και σε μία συζήτηση στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Μαρακές, αποκάλυψε πως η ίδια δεν θα επέλεγε ποτέ αυτό το επάγγελμα και προειδοποίησε τους γονείς που ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με την υποκριτική, ότι μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη.

«Δεν έχω την προσωπικότητα του ηθοποιού. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θέλει να χορεύει πάνω σε ένα τραπέζι και να τραγουδάει για τον κόσμο. Η υποκριτική ήταν μια σκληρή δουλειά που επιλέχθηκε για μένα όταν ήμουν ακόμα παιδί, και δεν θυμάμαι καν πώς ξεκίνησε», είπε χαρακτηριστικά η Τζόντι Φόστερ και συνέχισε:

«Συχνά σκέφτομαι: πού είναι οι γονείς τους; Γιατί κανείς δεν τους λέει να μην κάνουν τόσες πολλές ταινίες ή να μην εμφανίζονται μεθυσμένοι στο κόκκινο χαλί; Θέλω να τα προστατεύω, γιατί γνωρίζω πόσο επικίνδυνο είναι αυτός ο κόσμος».

Η Τζόντι Φόστερ εξέφρασε την απορία της σχετικά με το τι ωθεί τα παιδιά -και τους γοενείς τους- στη σημερινή εποχή να επιλέξουν την υποκριτική. «Δεν ξέρω γιατί να θέλει κάποιος να γίνει ηθοποιός, αν συνειδητοποιήσει ότι για να αριστεύσει πρέπει να θυσιάσει σε μεγάλο βαθμό την προσωπική του ζωή. Ο μόνος τρόπος να το διαχειριστείς είναι αυτό που με βοήθησε να μάθω η μητέρα μου: να έχεις έναν αυστηρό διαχωρισμό ανάμεσα στη δημόσια και στην ιδιωτική σου ζωή».

Μίλησε επίσης για το γεγονός ότι πρόσφατα συνεργάστηκε σε τέσσερις συνεχόμενες ταινίες με γυναίκες σκηνοθέτιδες, έπειτα από μια μακρά καριέρα όπου οι άντρες κυριαρχούσαν πίσω από την κάμερα. «Μέχρι πριν από 15 χρόνια, όταν κοίταζες τη λίστα των μεγάλων εμπορικών ταινιών, δεν έβλεπες σχεδόν ποτέ γυναικείο όνομα στους σκηνοθέτες», είπε η Τζόντι Φόστερ.

Και πρόσθεσε πως είναι λάθος να δίνονται μεγάλοι προϋπολογισμοί μόνο σε έμπειρους σκηνοθέτες. «Αν μια ταινία έχει ρίσκο, έλεγαν: “Μα δεν υπάρχει γυναίκα που να έχει σκηνοθετήσει ταινία 125 εκατομμυρίων.” Ναι, αλλά πώς θα αποκτήσουν εμπειρία αν δεν τους δώσουμε πρώτα την ευκαιρία;».