Βασιλιάς Κάρολος: Μιλά πρώτη φορά για τον καρκίνο σε ηχογραφημένο μήνυμα

Σκοπός του είναι η ευαισθητοποίηση και η παρότρυνση των ανθρώπων να εξετάζονται τακτικά, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση της νόσου

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε τη διάγνωσή του με καρκίνο, χωρίς όμως να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες. Μέχρι σήμερα, δεν έχει αναφερθεί ανοιχτά στο είδος του καρκίνου που αντιμετωπίζει, αλλά ούτε και σε πιο προσωπικές λεπτομέρειες.

Ίσως βέβαια να περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να ανοιχτεί και φαίνεται πως την βρήκε. Όπως γράφει το BBC, ο βασιλιάς Κάρολος ηχογράφησε ένα βαθιά προσωπικό μήνυμα, στο οποίο μιλά για την εμπειρία του με τον καρκίνο. Το μήνυμα θα μεταδοθεί στη φετινή καμπάνια “Stand Up To Cancer”, που διοργανώνεται από την Cancer Research UK και το Channel 4.

Πιο συγκεκριμένα, θα μιλήσει για το ταξίδι ανάρρωσής του ως ασθενής με καρκίνο, τονίζοντας τη σημασία της πρόληψης, προκειμένου να εντοπίζεται η νόσος σε αρχικό στάδιο. Αυτό παράλληλα θα αποτελέσει και μια ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του, ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπεία από τότε που το ανακοίνωσε δημόσια. Μέχρι τώρα πάντως, ο βασιλιάς Κάρολος συνεχίζει ακάθεκτος το φορτωμένο πρόγραμμά του. Πραγματοποίησε ταξίδια και υποδέχθηκε τον μεγαλύτερο αριθμό κρατικών επισκέψεων στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του Γερμανού προέδρου την περασμένη εβδομάδα.

Όσον αφορά την καμπάνια Stand Up To Cancer, συγκεντρώνει κάθε χρόνο χρήματα για ιατρική έρευνα και θεραπείες και ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κάνουν εξετάσεις, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες έγκαιρης διάγνωσης. Άλλωστε και η δημόσια τοποθέτηση του Βρετανού μονάρχη για την ασθένεια και γενικά την καθημερινότητα με τον καρκίνο, έχει στόχο την ευαισθητοποίηση και την παρότρυνση περισσότερων ανθρώπων να εξεταστούν.

Η βραδινή εκπομπή Stand Up To Cancer της Παρασκευής στο Channel 4, θα παροτρύνει τον κόσμο να μην φοβάται να κάνει εξετάσεις για τον καρκίνο. Θα απευθυνθεί στα περίπου εννέα εκατομμύρια άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο που, σύμφωνα με την Cancer Research UK, δεν είναι ενημερωμένα με τα προγράμματα προληπτικών ελέγχων του NHS, προσφέροντας έναν διαδικτυακό έλεγχο για να δουν αν δικαιούνται εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, του εντέρου ή του τραχήλου της μήτρας.

Σε μια προσπάθεια να «απομυθοποιηθούν» οι εξετάσεις για τον καρκίνο και να φανεί η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, θα υπάρξει ζωντανή μετάδοση από ογκολογικές κλινικές στα νοσοκομεία Addenbrooke's και Royal Papworth στο Κέιμπριτζ.