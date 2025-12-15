Ρομπ Ράινερ: Ο θρυλικός σκηνοθέτης και η σύζυγός του Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους - Ανακρίνεται ο γιος τους

Ο Ρομπ Ράινερ ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους και επιδραστικούς δημιουργούς στο Χόλιγουντ. Η απώλειά του έχει προκαλέσει θλίψη στον χώρο του θεάματος

Μία ακόμη τραγωδία συγκλονίζει το ήδη μουδιασμένο Χόλιγουντ, καθώς ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ Σίνγκερ, εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους, στη συνοικία Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, από την κόρη τους. Την είδηση μετέδωσε πρώτο το TMZ, ενώ σύμφωνα με το People που επικαλείται αρκετές πηγές, το ζευγάρι φέρεται να δολοφονήθηκε από τον γιο τους, με πολλαπλές μαχαιριές.

Αν και προς το παρόν αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί, το Associated Press με τη σειρά του ανέφερε πως οι αρχές ανακρίνουν μέλος της οικογένειας. Προς το παρόν οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών διεξάγουν έρευνα στο σπίτι του Ρομπ Ράινερ.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της οικογένειας σε ανακοίνωσή του προς τα μέσα ενημέρωσης. «Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την ξαφνική απώλεια και ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή».

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες δήλωσε στο BBC ότι έλαβαν κλήση περίπου στις 15:38 τοπική ώρα, για παροχή ιατρικής βοήθειας σε κατοικία στο Μπρέντγουντ. Σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Κυριακής, η αστυνομία δεν έδωσε λεπτομέρειες για τους θανάτους ή για όσα βρήκε όταν έφτασε στο σημείο. Ο αναπληρωτής αρχηγός Άλαν Χάμιλτον δήλωσε ότι και οι δύο σοροί βρίσκονταν νεκροί στο σπίτι, περισσότερες από έξι ώρες μετά την κλήση στην πυροσβεστική.

Λίγη ώρα αργότερα ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαίωσε τον θάνατο του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του. Δήλωσε «συντετριμμένος» από τους θανάτους και χαρακτήρισε τον θρυλικό σκηνοθέτη ως «μια μεγαλοκαρδη ιδιοφυΐα πίσω από τις τόσες πολλές κλασικές ιστορίες που αγαπάμε».

Getty Images / Andy Schwartz

Ρομπ Ράινερ: Ένας από τους πιο διάσημους δημιουργούς του Χόλιγουντ

Ο Ρομπ Ράινερ γεννήθηκε στο της Νέας Υόρκης το 1947. Πατέρας του ήταν ο θρυλικός κωμικός Καρλ Ράινερ και μητέρα του η ηθοποιός και τραγουδίστρια, Εστέλ Λεμπόστ. Ο ίδιος ξεκίνησε την υποκριτική τη δεκαετία του 1960, αναλαμβάνοντας τον πρώτο μεγάλο ρόλο του στην κλασική κωμική σειρά «All in the Family» του Νόρμαν Λίαρ. Υποδύθηκε τον Μάικ και κέρδισε δύο βραβεία Emmy για την ερμηνεία του και απέσπασε πέντε υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαιρές.

Ο Ρομπ Ράινερ έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1984 και γρήγορα εξελίχθηκε σε έναν επιτυχημένο σκηνοθέτη, αφήνοντάς μας παρακαταθήκη εμβληματικές ταινίες όπως τις When Harry Met Sally, Misery, Stand By Me, The Princess Bride και This is Spinal Tap. Η ταινία του A Few Good Men το 1992, ήταν υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, όμως ο ίδιος ήταν περήφανος για τη δουλειά στο Stand By Me. Ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε έξω από τη σκιά του πατέρα του ή τουλάχιστον έτσι ένιωθε.

«Το Spinal Tap ήταν σάτιρα, και λατρεύω τη σάτιρα, αλλά αυτό ήταν κάτι που είχε κάνει ο πατέρας μου. Και το The Sure Thing ήταν ρομαντική κωμωδία και τα είχε κάνει αυτά. Έτσι, το Stand By Me ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα που ήταν καθαρά μια προέκταση του εαυτού μου, και αυτό σήμαινε πολλά για μένα», είπε στον Guardian το 2018.

Ο Ρομπ Ράινερ, κατά τη διάρκεια της καριέρας του, προτάθηκε τέσσερις φορές για Χρυσές Σφαίρες Καλύτερης Σκηνοθεσίας και για τρία βραβεία της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.

Επίσης, ήταν συνιδρυτής της εταιρείας παραγωγής Castle Rock Entertainment, η οποία βρίσκεται πίσω από μεγάλες επιτυχίες όπως The Shawshank Redemption, Seinfeld, In the Line of Fire, City Slickers, Lone Star και Miss Congeniality. Αργότερα είχε δηλώσει ότι, από τη δεκαετία του 2000 και μετά, έγινε πιο δύσκολο να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για μικρότερες ταινίες. «Δηλαδή, κάνω τις ταινίες που θέλω να κάνω, αλλά όχι με το ίδιο σύστημα υποστήριξης που είχα παλαιότερα, κι έτσι είναι πολύ πιο δύσκολο», είχε πει στην ίδια συνέντευξη.

Ο Ρομπ Ράινερ υπήρξε έντονα πολιτικοποιημένος και εξέχων επικριτής του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Συνίδρυσε το American Foundation for Equal Rights, τον οργανισμό που ηγήθηκε της δικαστικής προσφυγής η οποία οδήγησε στην άρση της απαγόρευσης του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στην Καλιφόρνια. Παράλληλα, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή εκστρατειών κατά του καπνίσματος και, το 2006, εξέτασε το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τη θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνια απέναντι στον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, απόφαση από την οποία τελικά υπαναχώρησε για προσωπικούς λόγους.

Με την Μισέλ Σίνγκερ παντρεύτηκε το 1989 και μαζί απέκτησαν τρία παιδιά - τον Τζέικ, τον Νικ και την Ρόμι. Η ίδια εργάστηκε ως φωτογράφος, ενώ ήταν ιδιαιτέρως δραστήρια σε φιλανθρωπικές και κοινωνικές δράσεις.