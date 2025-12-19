Η Κρις Τζένερ είπε ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν - "Μπορεί να τον δει"

Ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν πέθανε το 2003

Σε μια περίεργη αποκάλυψη προχώρησε η Κρις Τζένερ, στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι The Kardashians. Για την ακρίβεια, μίλησε ανοιχτά για τη σύνδεση που έχει ο εγγονός της, Τέιτουμ, με τον πρώτο της σύζυγο, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ο οποίος πέθανε το 2003.

Το επεισόδιο που κυκλοφόρησε χθες, δείχνει την διάσημη momager, την Κλόε Καρντάσιαν και τον Σκοτ Ντίσικ, να επισκέπτονται το σπίτι της Κάιλι Τζένερ, για να δουν αν μπορούν να βρουν φαντάσματα. Ας το αφήσουμε ασχολίαστο αυτό. Όσο λοιπόν είναι ξαπλωμένοι στο κρεβάτι της τελευταίας, αρχίζουν οι τέσσερίς τους αρχίζουν να μιλούν για την παράξενη σύνδεση που έχει ο γιος της Κλόε, με τον εκλιπόντα παππού του.

Η ίδια ξεκίνησε λέγοντας πως ο Τέιτουμ είχε πει πως ήθελε να τηλεφωνήσει στην “honey”, αναφερόμενη στην Κρις Τζένερ, όταν η Κάιλι διέκοψε λέγοντας: «Περίμενε λίγο. Ο Τέιμουμ σε φωνάζει honey;» «Ο Τέιτουμ τη φωνάζει honey και κανείς δεν του έχει πει ποτέ να την αποκαλεί έτσι», απάντησε η Κλόε. Τότε η Κρις Τζένερ πήρε τον λόγο για να διευκρινίσει πως «έτσι με φώναζε ο Ρομπερτ» και συνέχισε για τον εγγονό της: «Είπε: “Honey!” και μου είπε ολόκληρη μια ιστορία. Τον περιέγραψε και είπε ότι είναι πολύ αστείος και ότι έκλαιγε. Και του λέω: “Ο παππούς σου έκλαιγε; Γιατί έκλαιγε;” Και ο Τέιτουμ απάντησε: “Επειδή σε αγαπάει”, και έδειξε το πρόσωπό μου».

«Έχεις ένα τρίχρονο παιδί να σου μιλά για τις συζητήσεις του με τον παππού του, τον οποίο δεν έχει γνωρίσει ποτέ. Είναι εκπληκτικό. Και μετά, κάποιες φορές λέει καληνύχτα στον παππού του, σαν να είναι ακριβώς μέσα στο δωμάτιο. Μπορεί να τον δει, αλλά κανείς άλλος δεν μπορεί. Είναι ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι;»

Τον Φεβρουάριο, η Κλόε είχε μοιραστεί για πρώτη φορά ότι ο γιος της αποκαλεί την με το παρατσούκλι που χρησιμοποιούσε ο εκλιπών σύζυγός της. Σε επεισόδιο του The Kardashians τον Φεβρουάριο, η συνιδρύτρια του Good American αποκάλυψε πόσο πολύ μοιάζει ο Τέιτουμ με τον πατέρα της. «Ορκίζομαι ότι είναι ο μπαμπάς μου», είπε στο επεισόδιο. «Είναι τόσο ενδιαφέρον. Φωνάζει τη μαμά μου honey και ο μπαμπάς μου φώναζε τη μαμά μου honey. Κανείς δεν του έχει ζητήσει να τη φωνάζει έτσι, τουλάχιστον όχι απ’ όσο ξέρω».