Κένταλ Τζένερ: Σε σχέση με 48χρονο μεγιστάνα αρωμάτων; Οι κοινές φωτογραφίες που πυροδότησαν τις φήμες

Η Κένταλ Τζένερ και ο Μπεν Γκόρχαμ φαίνεται πως αποτελούν το νέο ζευγάρι της διεθνούς showbiz. Το τελευταίο διάστημα, όλο και πληθαίνουν οι κοινές εμφανίσεις τους.

Η Κένταλ Τζένερ, λίγους μήνες μετά τον οριστικό χωρισμό της από τον Μπαντ Μπάνι, φαίνεται πως είναι ξανά ερωτευμένη. Το μοντέλο εθεάθη αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα σε κοινές εξόδους, με τους θαυμαστές της να υποστηρίζουν πως ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην προσωπική ζωή της. Ο 48χρονος μεγιστάνας αρωμάτων, Μπεν Γκόρχαμ, με καταγωγή από τη Σουηδία, είναι ο άνθρωπος που φημολογείται πως την έχει γοητεύσει.

Τι συμβαίνει με την Κένταλ Τζένερ και τον Μπεν Γκόρχαμ;

Μέσα στην εβδομάδα, η Κένταλ Τζένερ και ο Μπεν Γκόρχαμ εντοπίστηκαν από τους παπαράτσι κατά τη διάρκεια βόλτας τους στο Λος Άντζελες, ενώ νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαν επισκεφτεί μαζί ένα κατάστημα με αντίκες, όπως μεταφέρει το «Page Six». Το 30χρονο μοντέλο και 48χρονος επιχειρηματίας βγαίνουν τους τελευταίους μήνες, με τα πρώτα «κλικ» να τοποθετούνται χρονικά τον Σεπτέμβριο σε διάφορες περιοχές του κόσμου, όπως το Παρίσι και το Δυτικό Χόλιγουντ.

December 17, 2025 | Kendall Jenner and Ben Gorham arriving at 'La Maison Francaise Antiques' store in West Hollywood, CA.



December 18, 2025

Ο Μπεν Γκόρχαμ είναι πρώην μπασκετμπολίστας και ιδρυτής του brand αρωμάτων Byredo. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είναι πατέρας δύο κοριτσιών, τις οποίες απέκτησε με τη σύζυγό του, Νατάσα. Ωστόσο, ακριβείς πληροφορίες για τη σχέση τους ή τον χωρισμό τους δεν έχουν γίνει γνωστές. Αυτός είναι ο λόγος που ξένες πηγές δεν αποκλείουν το σενάριο συνεργασίας μεταξύ του Μπεν Γκόρχαμ και της Κένταλ Τζένερ. Τώρα, αν αυτή ήταν η αφορμή για τη γνωριμία τους, θα το αποδείξει ο χρόνος.

September 26, 2025 | Kendall Jenner and Ben Gorham at Galerie Half in West Hollywood, CA.



September 26, 2025

September 25, 2025 | Kendall Jenner and Swedish perfumer Ben Gorham at the Field + Fort cafe in Summerland, CA.



September 26, 2025

Η Κένταλ Τζένερ μπορεί να «κουβαλάει» βαρύ όνομα, ωστόσο ανέκαθεν προσπαθούσε να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική ζωή της, αποφεύγοντας γενικότερα να μιλά σε συνεντεύξεις για τις σχέσεις της ή να κάνει επίσημες εμφανίσεις μαζί τους. Η τελευταία σχέση της με τον Μπαντ Μπάνι διήρκησε περίπου δύο χρόνια - με τα on και τα off της - ωστόσο και οι δύο κατάλαβαν πως η επανασύνδεση δεν λειτούργησε, όπως προέβλεπαν, και έτσι πήραν την απόφαση να ακολουθήσουν διαφορετικές διαδρομές.

