Αν θέλεις να αντιγράψεις το look της, παρακάτω έχουμε τις επιλογές που χρειάζεσαι

Τα κολάν έχουν επιστρέψει δυναμικά στις τάσεις, με τις πιο κομψές γυναίκες της μόδας να τα φορούν για κάθε έξοδο τους. Από τις βόλτες στην πόλη μέχρι το brunch, τα κολάν αποτελούν πλέον ένα από τα πιο ευέλικτα κομμάτια της γκαρνταρόμπας και όχι άδικα αν με ρωτάς.

Είναι άνετα και ευέλικτα, δεν περιορίζουν τις κινήσεις και χαρίζουν εκείνο το διακριτικό athleisure ύφος που οι περισσότερες θέλουμε στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι τυχαίο που τόσο πολλές celebrities, από μοντέλα μέχρι ηθοποιούς, τα προτιμούν ξανά και ξανά.

Το απρόσμενο ζευγάρι φλατ παπούτσια που φορά η Κένταλ Τζένερ με κολάν – Πώς να αντιγράψεις το look της

Κι αν νομίζεις πως το να επιλέξεις ένα κολάν σου στερεί τις στιλιστικές επιλογές, η Κένταλ Τζένερ έρχεται να σου δώσει την απαραίτητη έμπνευση, αποδεικνύοντας πως το πιο sporty κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου μπορεί να ταιριάξει άριστα με την κομψότητα που χαρίζει ένα ζευγάρι μπαλαρίνες.





Η Κένταλ Τζένερ συγκεκριμένα φόρεσε το κολάν της με ασορτί τοπ, μια μπεζ καμπαρντίνα και μαύρες μπαλαρίνες, αποδεικνύοντας πως δεν είναι μόνο τα sneakers ή οι μπότες τα ιδανικά παπούτσια για τα leggings.





Άλλωστε, οι μπαλαρίνες χαρίζουν αμέσως έναν αέρα κομψότητας χωρίς να θυσιάζουν την άνεση, κάτι που ταιριάζει άψογα με ένα κολάν. Με το λεπτεπίλεπτό τους σχήμα συνδυάζουν την άνεση με την ευελιξία και ναι, μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Δες παρακάτω πώς να αντιγράψεις το look της

