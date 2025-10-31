Ποιος είπε πως το κολάν είναι μόνο για Pilates; Βρήκαμε αυτά που θα φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ

Θα κάνεις από casual μέχρι chic outfits

Φυσικά και το κολάν μπορεί να φορεθεί εκτός γυμναστηρίου και έχουμε συγκεντρώσει τα πιο στιλάτα για εσένα που θέλεις την άνεση να σε συνοδεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπου κι αν βρίσκεσαι.

Το κολάν μπορεί να ήταν ταυτισμένο με αμιγώς αθλητικές εμφανίσεις πλέον όμως οι στιλιστικές επιλογές δεν περιορίζονται. Τα fashion girls έχουν «αγκαλιάσει» την άνεση και την ευελιξία και έχουν προσθέσει τα κολάν στις καθημερινές τους εμφανίσεις, από το γραφείο μέχρι και την έξοδο στην πόλη, για brunch ακόμη και για χαλαρό ποτό.

Ποιος είπε πως το κολάν είναι μόνο για Pilates;

Από τους casual συνδυασμούς με φούτερ, oversized blazer και sneakers, μέχρι τους πιο κομψούς με πουκάμισο και loafers ή μπότες, το κολάν μπορεί να συνδυαστεί με τα πάντα. Από την άλλη, οι επιλογές και τα στιλ που θα βρεις στην αγορά είναι επίσης πολλές. Από τα κλασικά μαύρα κολάν στα flare και από τα χρωματιστά μέχρι εκείνα με τα prints, αναλόγως με την αισθητική σου θα βρεις εκείνο που ταιριάζει σε εσένα.

Δες παρακάτω τις επιλογές που έχουμε συγκεντρώσει για εσένα

