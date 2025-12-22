H Έμα Στόουν δεν έζησε ποτέ στο σπίτι των ονείρων της - Πόσο το πούλησε

Στο εσωτερικό της έπαυλης ο χρόνος μοιάζει να σταματά, αφήνοντας χώρο σε μια διαχρονική κομψότητα που μαγεύει τον επισκέπτη

Η Έμμα Στόουν θα ξεκινήσει το 2026 με ένα πράγμα λιγότερο να ανησυχεί - αφού πούλησε την πρόσφατα ανακαινισμένη έπαυλή της στο Τέξας, για 23,5 εκατ. δολάρια. Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός για τον ρόλο της ως Μπέλλα Μπάξτερ στην ταινία «Poor Things» του Γιώργο Λάνθιμου και ο σύζυγός της, Ντέιβ ΜακΚάρι, αγόρασαν την κατοικία-ορόσημο το 2021 με το ακριβές ποσό να μην έχει αποκαλυφθεί.

Το ζευγάρι που ενώθηκε με τα αιώνια δεσμά του γάμου το 2020, ξεκίνησε μια εκτεταμένη ανακαίνιση της κατοικίας αμέσως μετά την αγορά της - με σχέδια που δείχνουν ότι η έπαυλη των επτά υπνοδωματίων, η οποία χρονολογείται από τη δεκαετία του 1940, θα δεχόταν προσεκτικό λίφτινγκ, ενώ παράλληλα θα ήταν εξοπλισμένη με μια σειρά από σύγχρονες ανέσεις.

