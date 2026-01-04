Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης ύστερα από βαρύ έμφραγμα

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν 74 ετών. Η είδηση του θανάτου έχει σκορπίσει θλίψη στη δημοσιογραφία

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, ύστερα από βαρύ έμφραγμα που υπέστη το απόγευμα της Κυριακής, ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι. Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο προσφέροντάς του τις πρώτες βοήθειες και μεταφέροντας τον στο νοσοκομείο, χωρίς όμως τις αισθήσεις του.

«Η οικογένεια του ΑΝΤ1 αποχαιρετά με βαθιά θλίψη έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την πρωινή ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή, μετά από βαρύ έμφραγμα, ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι», ήταν η ανακοίνωση του ΑΝΤ1.

Γιώργος Παπαδάκης: Το καλοκαίρι αποχαιρέτησε του τηλεθεατές

Γεννημένος τον Φεβρουάριο του 1951 με καταγωγή από την Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης έγινε το πρόσωπο της πρωινής ενημέρωσης. Η πρώτη του ενημερωτική και ψυχαγωγική εκπομπή ήταν το 1980 στην ΕΡΤ, που έφερε τον τίτλο «Τρεις στον Αέρα». Μαζί του ήταν η Σεμίνα Διγενή και ο Νάσος Αθανασίου. Στη συνέχεια, ο ΑΝΤ1 έγινε η τηλεοπτική του στέγη.

Από το 1992 μέχρι και το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης συντρόφευε τα πρωινά των τηλεθεατών, με το «Καλημέρα Ελλάδα». Το 2011 η εκπομπή άλλαξε ονομασία και έγινε «Πρωινό ΑΝΤ1», μέχρι το 2015. Από τις 7 Σεπτεμβρίου, ύστερα από επιθυμία του ίδιου, έγινε ξανά «Καλημέρα Ελλάδα». Η εν λόγω εκπομπή τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους παρουσιαστές πρωινής ζώνης στην Ελλάδα και συνδέθηκε με την καθημερινή ενημέρωση για αρκετές γενιές.

Το καλοκαίρι και συγκεκριμένα στις 4 Ιουλίου, ο κύκλος έκλεισε οριστικά. Με βαθιά συγκίνηση, ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1. Θοδωρή σε ευχαριστώ, άξιε συνεχιστή του Μίνωα, που με έσπρωξε να κάνω αυτό που ονειρευόμουν. Εδώ και 34 χρόνια να με αντέξετε και να αντέξω! Καλημέρα Ελλάδα για τελευταία φορά, δεν θα χαθούμε! Έχετε την αγάπη, την εκτίμησή μου και τον σεβασμό μου. Καλημέρα Ελλάδα».