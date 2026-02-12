Δολοφονήθηκε ο Κερτ Κομπέιν; Νέα έρευνα φέρνει στο φως αποκαλύψεις που αλλάζουν τα δεδομένα

Τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό του Κερτ Κομπέιν, μια ομάδα ερευνητών δίνουν στοιχεία που δεν συμβαδίζουν με τα αρχικά

Στις 8 Απριλίου 1994, ο Κερτ Κομπέιν εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, σε ηλικία μόλις 27 ετών, με τις αρχές να αποδίδουν τον θάνατό του σε αυτοκτονία. Ο τραγουδιστής και δημιουργός του συγκροτήματος Nirvana, άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στη σύγχρονη μουσική ιστορία και μέχρι σήμερα, μνημονεύεται από όλες τις γενιές.

Η άνιση μάχη με την κατάχρηση ουσιών και την κατάθλιψη, ήταν εκείνα που τον οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις εκείνης της εποχής, εξού και η υπόθεση δεν “σκαλίστηκε” ιδιαίτερα - παρά το γεγονός πως για χρόνια υπήρχαν εικασίες περί δολοφονίας. Τώρα, όμως, τρεις δεκαετίες αργότερα, μία νέα ιατροδικαστική έκθεση έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, υποστηρίζοντας ούτε λίγο ούτε πολύ, πως ο Κερτ Κομπέιν δολοφονήθηκε.

Συγκεκριμένα, μια νέα ανεξάρτητη έρευνα αναζωπυρώνει τη συζήτηση για το τι πραγματικά συνέβη, αμφισβητώντας το πόρισμα περί αυτοκτονίας, επικαλούμενη στοιχεία για υπερβολική δόση ηρωίνης από εξαναγκασμό, καθώς και το ενδεχόμενο η αυτοκτονία να ήταν σκηνοθετημένη.

Η ιατροδικαστική ομάδα παρουσίασε επιστημονική μελέτη, με στοιχεία που υποστηρίζουν πως ο Κερτ Κομπέιν ενδέχεται να αντιμετώπισε έναν ή περισσότερους δράστες, να του χορηγήθηκε με τη βία υπερβολική δόση ηρωίνης ώστε να πέσει σε αδράνεια και στη συνέχεια να δεχτεί μία σφαίρα στο κεφάλι. Υποστηρίζουν επίσης ότι η καραμπίνα που βρέθηκε στα χέρια του φέρεται να τοποθετήθηκε εκεί εκ των υστέρων.

Η ανεξάρτητη ερευνήτρια Μισέλ Γουίλκινς, η οποία συνεργάστηκε με την ομάδα, δήλωσε στη βρετανική Daily Mail ότι ο ιατροδικαστής Μπράιαν Μπέρνετ επανεξέτασε τα στοιχεία από τη σκηνή του εγκλήματος και τη νεκροψία, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν ήταν ανθρωποκτονία. «Υπάρχουν στοιχεία στη νεκροψία που σε κάνουν να σκέφτεσαι πως αυτός ο άνθρωπος δεν πέθανε ακαριαία από πυροβολισμό», ανέφερε η Γουίλκινς και πρόσθεσε:

«Πεθαίνει από υπερβολική δόση, μετά βίας αναπνέει, η κυκλοφορία του αίματος είναι ελάχιστη, είναι ουσιαστικά σε κώμα και υποτίθεται ότι κρατά το όπλο για να φτάσει τη σκανδάλη και να το βάλει στο στόμα του. Είναι παράλογο».

Η ίδια έκανε λόγο, επίσης, για βλάβες σε όργανα που σχετίζονται με έλλειψη οξυγόνου. «Η νέκρωση στον εγκέφαλο και στο ήπαρ συμβαίνει σε περιπτώσεις υπερβολικής δόσης. Δεν συμβαίνει σε θάνατο από καραμπίνα».

Τα ευρήματα της ομάδας επισημαίνουν και άλλες βασικές ασυμφωνίες στην αρχική νεκροψία και στα στοιχεία της σκηνής, όπως τον «ανατριχιαστικά καθαρό» χώρο γύρω από το σώμα του Κερτ Κομπέιν και το γεγονός ότι το χέρι του, που βρέθηκε να κρατά την κάννη της καραμπίνας, δεν είχε αίμα πάνω του. «Αν δει κανείς φωτογραφίες από αυτοκτονίες με καραμπίνα, είναι βίαιες. Δεν υπάρχει περίπτωση το χέρι να μην καλυφθεί με αίμα. Οι αυτοκτονίες είναι χαοτικές, και αυτή ήταν μια πολύ καθαρή σκηνή».

Η ερευνητική ομάδα επεσήμανε επίσης ότι το σετ χρήσης ηρωίνης του Κομπέιν βρέθηκε τακτοποιημένο. Η Γουίλκινς αμφισβήτησε το κατά πόσο είναι πιθανό κάποιος με δεκαπλάσια της θανατηφόρας ποσότητας ηρωίνης στον οργανισμό του να τακτοποιήσει προσεκτικά τον εξοπλισμό του πριν αυτοπυροβοληθεί. «Υποτίθεται ότι έβαλε καπάκια στις βελόνες και τα τακτοποίησε όλα αφού έκανε χρήση τρεις φορές, γιατί αυτό κάνει κάποιος ενώ πεθαίνει», δήλωσε στο Newsweek η ίδια. «Για μένα, μοιάζει σαν κάποιος να σκηνοθέτησε μια ταινία και να ήθελε να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι πρόκειται για αυτοκτονία».

Η ομάδα των ερευνητών ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση και να ξεκινήσει έρευνα, ωστόσο, παρά τους νέους ισχυρισμούς, το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας Κινγκ και το Αστυνομικό Τμήμα του Σιάτλ δήλωσαν ότι η υπόθεση θα παραμείνει κλειστή. «Ο ντετέκτιβ μας κατέληξε πως ο θάνατος οφείλεται σε αυτοκτονία και έτσι θα παραμείνει, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι που να δικαιολογεί πως πρέπει να ανοίξει ξανά», δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Σιάτλ στη Daily Mail.