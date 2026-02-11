Σκάνδαλο Επστάιν: Τα email για τις αδερφές Χαντίντ και το πώς έκαναν καριέρα στο μόντελινγκ

Στο προσκήνιο οι αδερφές Χαντίντ, μετά την αποκάλυψη των εγγράφων για το σκάνδαλο Επστάιν

Αν και το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε 3 εκατομμύρια αρχεία για τον Τζέφρι Επστάιν, δεν είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα, παρ’ όλο που σε αυτά περιλαμβάνονται μεγάλα και σημαντικά πρόσωπα. Μέσα σε όλα όσα έχουν βρει το φως της δημοσιότητας, είναι και διάφορα email που στάλθηκαν στις 3 Δεκεμβρίου 2015, μεταξύ του ίδιου και ενός μη ταυτοποιημένου παραλήπτη, τα τα στοιχεία του οποίου πιθανότατα έχουν αφαιρεθεί για νομικούς λόγους.

Σύμφωνα με αυτά, ο παραλήπτης φαίνεται να είναι μια νεαρή γυναίκα από τον κύκλο του Τζέφρι Επστάιν, που εκείνη την εποχή προσπαθούσε να κάνει καριέρα στο μόντελινγκ. Το εν λόγω πρόσωπο αναρωτιόταν: «αν αυτές μπορούν, γιατί δεν μπορώ κι εγώ;» και η απάντηση του Επστάιν ήταν πως η περίπτωσή τους «δεν σχετίζεται με το δικό σου ζήτημα».

Όπως γράφει το Thought Catalog, η γυναίκα ρωτά τον Τζέφρι Έπστάιν πώς οι αδερφές Χαντίντ έγιναν μοντέλα και έβγαλαν τόσα χρήματα, καθώς δεν μπορούσε να το καταλάβει. Να σημειωθεί πως το 2015, η Τζίτζι Χαντίντ ήταν 20 ετών και η Μπέλα 19, και ήδη ανερχόμενα αστέρια μέσω του πρακτορείου IMG Models και των social media.

Η απάντηση του Τζέφρι Επστάιν ήταν «ξέρεις πώς», με τη γυναίκα να πιθανολογεί πως ο πατέρας τους, Μοχάμεντ Χαντίντ, πλήρωσε το πρακτορείο, ως ένας πλούσιος Παλαιστινοαμερικανός κτηματομεσίτης και ως κάποιος που αγόρασε ουσιαστικά την είσοδο των παιδιών του στο χώρο.

Βέβαια, αυτή την πιθανότητα ο Επστάιν την απέρριψε, εξηγώντας στο email πως «δεν ήταν απλώς θέμα χρημάτων ή νεποτισμού». Στη συνέχεια, η συζήτηση παίρνει σαφώς σεξουαλική τροπή. Η παραλήπτρια γράφει «πάρα πολλά κορίτσια κάνουν στοματικό σεξ», με τον Τζέφρι Επστάιν να απαντά «συμφωνώ». Όταν εκείνη επιμένει λέγοντας «τότε τι έκαναν;!», ο ίδιος απαντά «στον πρωκτό», και στη συνέχεια προσθέτει «όχι, σοβαρά», είτε επιμένοντας είτε ειρωνευόμενος.

Ωστόσο, σχετικά με τη ζήλεια της παραλήπτριας για τις αδερφές Χαντίντ και την καριέρα τους, ο Τζέφρι Επστάιν, τελικά, απάντησε πως «ακολουθούν οδηγίες, τόσο απλό είναι». Βέβαια, στον κόσμο του, με τόσα φρικαλέα πράγματα που έχουν αποκαλυφθεί, η λέξη «οδηγίες» σημαίνει συμμόρφωση με σεξουαλικές απαιτήσεις από ισχυρά πρόσωπα, παρουσιάζοντας την υπακοή στην εκμετάλλευση ως το απλό «εισιτήριο» για την επιτυχία.

Δεν υπάρχει, όμως καμία ένδειξη στα αρχεία ή αλλού ότι οι αδελφές Χαντίντ είχαν άμεση εμπλοκή με τον Τζέφρι Έπσταιν ή τα εγκλήματά του. Άλλωστε αυτή είναι η μοναδική αναφορά που γίνεται σε εκείνες, σε όλα τα έγγραφα. Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ, πάντως, έχουν αρνηθεί δημόσια την οποιαδήποτε σχέση μαζί του.