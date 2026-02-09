Νέος γρίφος για τον θάνατο του Επστάιν: Η βιαστική εισαγγελική εντολή και ο κρατούμενος «φάντασμα»

Νέα ερωτηματικά για τον Τζέφρι Επστάιν εγείρουν έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία θέτουν υπό αμφισβήτηση την επικρατούσα εκδοχή

Νέα ερωτηματικά για τον Τζέφρι Επστάιν εγείρουν έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που ήρθαν στο φως, καθώς αποκαλύπτουν ότι η δήλωση του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τον θάνατό του είχε συνταχθεί μία ημέρα πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα, όπως μεταφέρουν BBC και CBS, τουλάχιστον 23 αρχεία χαρακτηρίζονται ως δηλώσεις του Γραφείου του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

