Πέθανε ο Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του

Λίγες ώρες πριν, τα ξένα δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Τσακ Νόρις μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Χαβάης, χωρίς να γνωστοποιείται η αιτία νοσηλείας της. Τελικά, ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή λίγες μόνο ημέρες μετά τον εορτασμό των 86ων γενεθλίων του.

Η οικογένειά του, με ανάρτηση στο Instagram, έγραψε χαρακτηριστικά:

«Με βαριά καρδιά, η οικογένειά μας ανακοινώνει τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί. Παρόλο που θα θέλαμε να διατηρήσουμε τις συνθήκες ιδιωτικές, να γνωρίζετε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε γαλήνια. Για τον κόσμο, ήταν ένας θρύλος των πολεμικών τεχνών, ηθοποιός και σύμβολο δύναμης. Για εμάς, ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και παππούς, ένας απίστευτος αδελφός και η καρδιά της οικογένειάς μας. Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και μια αμετακίνητη αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από τη δουλειά του, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα σε τόσες ζωές.

Παρόλο που οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για τη ζωή που έζησε και για τις αξέχαστες στιγμές που είχαμε την ευλογία να μοιραστούμε μαζί του. Η αγάπη και η στήριξη που έλαβε από τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο σήμαιναν τόσα πολλά για εκείνον, και η οικογένειά μας είναι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό. Για εκείνον, δεν ήσασταν απλώς θαυμαστές, ήσασταν φίλοι του. Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς είχατε ακούσει για την πρόσφατη νοσηλεία του και σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τις προσευχές και τη στήριξη που του στείλατε. Καθώς θρηνούμε αυτή την απώλεια, σας ζητούμε ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστούμε που τον αγαπήσατε μαζί μας. Με αγάπη, η οικογένεια Νόρις».

Ο Τσακ Νόρις γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1940 στο Ράιντ της Οκλαχόμα. Από μικρή ηλικία είχε έντονο ενδιαφέρον για τις πολεμικές τέχνες και τον αθλητισμό. Στην εφηβεία του ξεκίνησε να ασχολείται σοβαρά με το καράτε και σταδιακά εξελίχθηκε σε πρωταθλητή, κερδίζοντας πολλά εθνικά και διεθνή πρωταθλήματα. Στη δεκαετία του 1960, ο Τσακ Νόρις ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογράφο, αρχικά ως stuntman και αργότερα σε μικρούς ρόλους ταινιών δράσης.

Η πρώτη μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε το 1972 με την ταινία Way of the Dragon, όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στον Μπρους Λι. Η σκηνή μάχης ανάμεσά τους θεωρείται μια από τις πιο εμβληματικές στην ιστορία των ταινιών πολεμικών τεχνών. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1970 και 1980, ο Τσακ Νόρις καθιερώθηκε ως σταρ των ταινιών δράσης, με γνωστές ταινίες όπως Δωρεάν για Όλους, Missing in Action, και The Delta Force. Η εικόνα του σκληροτράχηλου και σχεδόν αήττητου ήρωα έγινε σήμα κατατεθέν του.

Στη δεκαετία του 1990, η δημοτικότητά του αυξήθηκε ακόμη περισσότερο μέσω της τηλεοπτικής σειράς Walker, Texas Ranger, όπου υποδυόταν τον Κόρνγουελ «Γουόκερ» Τέξας Ρέιντζερ, έναν αστυνομικό με υψηλά ηθικά πρότυπα και εξαιρετικές ικανότητες στις πολεμικές τέχνες. Η σειρά διήρκησε για πάνω από 8 σεζόν και καθιέρωσε τον Τσακ Νόρις ως πολιτιστικό σύμβολο της δεκαετίας.

Παράλληλα με την υποκριτική, ο Τσακ Νόρις δημιούργησε τη δική του σχολή πολεμικών τεχνών, έγραψε βιβλία για αυτοάμυνα, φυσική κατάσταση και πειθαρχία, ενώ συμμετείχε σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες και πολιτιστικά έργα. Τέλος, έγινε παγκοσμίως διάσημος και για τα «Chuck Norris Facts», χιουμοριστικά και υπερβολικά μιμίδια που υπερτονίζουν τις υπερδυνάμεις του.