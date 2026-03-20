Η Ντέμι Μουρ δηλώνει υπερήφανη για τον Άστον Κούτσερ, 13 χρόνια μετά το διαζύγιο- Δεν υπάρχει πια κακία

Η Ντέμι Μουρ και ο Άστον Κούτσερ υπήρξαν για έξι χρόνια ζευγάρι, όμως το τέλος του γάμου τους ήταν γεμάτο ένταση, προδοσία και απάτη.

Αν κάτι μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, είναι πως το Χόλιγουντ είναι γεμάτο έρωτες. Κάποιοι διαρκούν για πάντα, άλλοι ολοκληρώνονται άδοξα, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που μένουν ανεκπλήρωτοι ή τέλοσπαντων δεν έχουν την πορεία που ένας από τους δύο θα ήθελε. Η Ντέμι Μουρ και ο Άστον Κούτσερ ανήκουν ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Έζησαν έναν θυελλώδη έρωτα, αγαπήθηκαν, έγιναν ξανά και ξανά πρωτοσέλιδο, όμως μετά από έξι χρόνια κοινής διαδρομής ο κύκλος της σχέσης τους ολοκληρώθηκε. Οι τίτλοι τέλους έπεσαν, όμως το διαζύγιο δεν ήταν βελούδινο.

Αυτός ο χωρισμός κόστισε ψυχολογικά και συναισθηματικά στην Ντέμι Μουρ - όπως συμβαίνει και στους περισσότερους ανθρώπους. Μάλιστα, στην αυτοβιογραφία της «Inside Out» είχε αποκαλύψει πως ο πρώην σύζυγός της δεν ήταν πιστός κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Οι δύο ηθοποιοί ξεκίνησαν την κοινή πορεία τους το 2005, χώρισαν το 2011 και πήραν διαζύγιο το 2013. Σήμερα, 13 χρόνια μετά, η Ντέμι Μουρ έχει αφήσει πίσω της το παρελθόν, εστιάζοντας στο παρόν και σχεδιάζοντας το μέλλον. Ο Άστον Κούτσερ υπήρξε ένα κεφάλαιο της ζωής της, το οποίο πλέον κοιτά με αγάπη.

Όπως ανέφερε πηγή από το περιβάλλον της, η ηθοποιός γνωρίζει πως τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ απαιτητικά για τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος κλήθηκε να αντιμετωπίσει διάφορες προκλήσεις. «Ξέρει ότι τα τελευταία χρόνια ήταν απαιτητικά για εκείνον, προσπαθώντας να ισορροπήσει καριέρα και οικογένεια. Τον στηρίζει ολόψυχα, χωρίς καμία πικρία», ήταν η δήλωσή του στο Radar Online. Και συμπλήρωσε, πως η Ντέμι Μουρ νιώθει υπερήφανη για τον Άστον Κούτσερ τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Παράλληλα, σημείωσε πως οι άνθρωποι πρέπει να γιορτάζουμε τις επιτυχίες και όχι να μένουμε εγκλωβισμένοι ή κολλημένοι στο παρελθόν.

Όταν η Ντέμι Μουρ μιλούσε για το τέλος της σχέσης της από τον Άστον Κούτσερ

Γυρίζοντας στο μακρινό παρελθόν, η Ντέμι Μουρ είχε ανακοίνωσε δημόσια την απόφασή της να δώσει τέλος στον γάμο της με τον Άστον Κούτσερ, τονίζοντας πως το έκανε «με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά», αλλά και με βαθιά αίσθηση ευθύνης απέναντι στον εαυτό της. Σε δηλώσεις της εκείνη την περίοδο, είχε αναφέρει ότι ως γυναίκα, μητέρα και σύζυγος θεωρεί ορισμένες αξίες και όρκους ιερούς, και μέσα από αυτό το πρίσμα επέλεξε να προχωρήσει στη ζωή της, επιδιώκοντας κάτι πιο αυθεντικό και ουσιαστικό.

Αργότερα, μέσα από συνεντεύξεις και κυρίως στο αυτοβιογραφικό της βιβλίο Inside Out, η ηθοποιός μίλησε πιο ανοιχτά για τη σχέση τους, περιγράφοντας τις δυσκολίες και τις προσωπικές της ανασφάλειες. Η ίδια εξομολογήθηκε ότι είχε φτάσει σε σημείο να «χάνει τον εαυτό της», προσπαθώντας να κρατήσει τον γάμο ζωντανό, ενώ παραδέχτηκε πως ένιωθε ότι δεν ήταν «αρκετή». Παρά τον πόνο του χωρισμού, έχει δηλώσει ότι η εμπειρία αυτή αποτέλεσε μια βαθιά διαδικασία αυτογνωσίας και θεραπείας, βοηθώντας την να επαναπροσδιορίσει την αξία και την ταυτότητά της.

