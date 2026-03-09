Η Ντέμι Μουρ δεν φιλοδοξεί να είναι τέλεια. Θέλει να ανακαλύψει απλώς τον εαυτό της

Η Ντέμι Μουρ, στα 63 της, εξηγεί γιατί η επιδίωξη της τελειότητας δεν την εκφράζει και πώς αντιμετωπίζει τις κοινωνικές προσδοκίες για την ηλικία και την εμφάνιση.

Η Ντέμι Μουρ μίλησε ανοιχτά για το πώς η έννοια της «τελειότητας» δεν αποτελεί πλέον στόχο στη ζωή της, αποκαλύπτοντας προσωπικές σκέψεις για την ηλικία, την αυτογνωσία και τις κοινωνικές προσδοκίες. Η ηθοποιός, στα 63 χρόνια της, μοιάζει πιο συνειδητοποιημένη και ώριμη από ποτέ αναφορικά με τις ανάγκες, τις επιθυμίες και την εξέλιξή της.

Στο πλαίσιο του Power Talks, που διοργάνωσε η Kérastase στο NYA Studios στο Λος Άντζελες, η 63χρονη ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι στο παρελθόν ένιωθε παγιδευμένη από την εσωτερική ανάγκη να είναι σε όλα «τέλεια». Η αλλαγή της κοσμοθεωρίας της προήλθε έπειτα από μια απλή, αλλά ουσιαστική συμβουλή που έλαβε: «Μου είπαν: “Γνωρίζεις κάποιον που να είναι τέλειος;” Και απάντησα όχι. “Γνωρίζεις κάτι που να είναι τέλειο;”. Και πάλι είπα όχι. Και τότε, αποκρίθηκαν: “Γιατί, λοιπόν, να θέλεις να γίνεις κάποιος ή κάτι που δεν υπάρχει;”».

Η Ντέμι Μουρ στρέφει το βλέμμα στον εσωτερικό κόσμο της

Η Ντέμι Μουρ αναφέρθηκε, επίσης, στις περιοριστικές κοινωνικές νόρμες γύρω από την ηλικία και το φύλο - ειδικά όσον αφορά την εμφάνιση. «Μου είχαν πει ότι, όταν φτάσεις σε μια συγκεκριμένη ηλικία, πρέπει να κόψεις τα μαλλιά σου - πως δεν πρέπει να είναι μακριά. Και δεν καταλάβαινα, γιατί αυτός ο “κανόνας” έπρεπε να υπάρχει», εξήγησε. Ωστόσο, η ίδια επέλεξε να πάει κόντρα στο ρεύμα, αφήνοντας τα μαλλιά της να μακρύνουν, γιατί έτσι ένιωθε πιο όμορφη, πιο άνετη και με περισσότερη αυτοπεποίθηση - ανεξάρτητα από την ηλικία.

Η ηθοποιός τόνισε ακόμα τη σημασία της διαρκούς προσωπικής ανάπτυξης: «Το μεγαλύτερο δώρο που μπορώ να δώσω στα παιδιά μου – και στον εαυτό μου – είναι να δουλεύω καθημερινά, ώστε να γίνομαι καλύτερη». Στο ίδιο πλαίσιο, μοιράστηκε τη φιλοσοφία της για την αλλαγή: «Το μόνο σταθερό που έχουμε στη ζωή είναι η αλλαγή. Μπορούμε είτε να ρέουμε μαζί της είτε να αντιστεκόμαστε και να περιοριζόμαστε. Προτιμώ να βρίσκομαι μέσα στη ροή».

Getty Images

Η Ντέμι Μουρ επισήμανε ότι η διαδικασία αυτογνωσίας είναι συνεχής: «Θέλω να ξέρω, στο τέλος της ζωής μου, ότι έκανα ό,τι ήταν δυνατό για να γίνω η πιο πλήρης εκδοχή του εαυτού μου. Στα νιάτα μας, δεν ξέρουμε πάντα ποιοι πραγματικά είμαστε. Στα 63 μου, μπορώ να πω ότι βρίσκομαι ακόμη σε εξερεύνηση». Και ίσως αυτή η ανάγκη για εσωτερική διερεύνηση να αποτελεί κι ένα από τα μυστικά της ευτυχίας.

Η χολιγουντιανή ηθοποιός υπογραμμίζει, ότι η τελειότητα είναι μύθος και η αληθινή αξία των ανθρώπων βρίσκεται στη συνεχή προσωπική ανάπτυξη και την αποδοχή του εαυτού. Σε έναν κόσμο που επιβάλλει στερεότυπα για την ηλικία και την εμφάνιση, η επιλογή να ακολουθήσει κανείς την προσωπική αλήθεια του φαίνεται να είναι απελευθερωτική, αν όχι ηρωική.

