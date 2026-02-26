Η φωτογραφία της είναι η απόδειξη πως η ομορφιά δεν έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές

Η Ντέμι Μουρ για ακόμη μια φορά απέδειξε πως η αληθινή λάμψη δεν χρειάζεται φίλτρα και προϊόντα ομορφιάς. Στα 63 της, η σταρ δείχνει πιο απελευθερωμένη από ποτέ από τους κανόνες και τα στερεότυπα που προστάζει η βιομηχανία του Χόλιγουντ -και όχι μόνο- και δεν διστάζει να εμφανιστεί δημόσια χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

Με αφορμή την άφιξή της στο Μιλάνο για την Εβδομάδα Μόδας, η ηθοποιός απήλαυσε ένα ιταλικό δείπνο και σε φωτογραφία που δημοσίευσε ο στιλίστας της στα social media, φαίνεται να ποζάρει σε εστιατόριο της πόλης, χωρίς ίχνος μακιγιάζ, φορώντας ένα απλό μαύρο πουλόβερ και oversized γυαλιά οράσεως, με τα μακριά της μαλλιά να πέφτουν φυσικά στους ώμους της.

Χωρίς λάμψεις και υπερβολές, χωρίς μακιγιάζ και με καμία προσπάθεια να «κρυφτεί» πίσω από φίλτρα, η Ντέμι Μουρ δείχνει iconic ακόμη κι όταν απολαμβάνει το γεύμα της.

Η Ντέμι Μουρ χωρίς ίχνος μακιγιάζ «σπάει» τα στερεότυπα περί ομορφιάς και είναι απλώς iconic

Η επιλογή της φυσικά δεν είναι τυχαία. Τα τελευταία χρόνια, το no makeup έχει εξελιχθεί με ολοένα και περισσότερες γυναίκες (διάσημες και μη) να επιλέγουν να εμφανίζονται χωρίς μακιγιάζ, αγκαλιάζοντας τη φυσική τους ομορφιά.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού είναι η Πάμελα Άντερσον, η οποία έχει κάνει επανειλημμένα δημόσιες εμφανίσεις, ακόμη και στο κόκκινο χαλί, χωρίς καθόλου μακιγιάζ, δηλώνοντας πως θέλει να νιώθει ο εαυτός της.

Πρόκειται για μια στάση που ξεπερνά την αισθητική και αποτελεί μια μορφή ελευθερίας, με την Ντέμι Μουρ τώρα να δημοσιεύει μια κατά τα άλλα απλή φωτογραφία από το δείπνο της στο Μιλάνο, υπενθυμίζοντας όμως στους εκατομμύρια διαδικτυακούς της φίλους πως η πραγματική ομορφιά δεν έχει κανόνες και συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Δες τη φωτογραφία της Ντέμι Μουρ παρακάτω