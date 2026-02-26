Η Σελένα Γκόμεζ διανύει αναμφισβήτητα την πιο χαρούμενη φάση της ζωής της.

Ερωτευμένη, ήρεμη και απόλυτα σίγουρη για την επιλογή της, η Σελένα Γκόμεζ δεν διστάζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους τα συναισθήματά της για τον σύζυγό της, Μπένι Μπλάνκο.

Αυτή τη φορά, μέσα από ένα τρυφερό story στο Instagram, απέδειξε πόσο βαθιά είναι η αγάπη της για εκείνον και έκανε μια δημόσια τρυφερή εξομολόγηση.

Λίγες ημέρες πριν το ζευγάρι γιορτάσει πέντε μήνες γάμου, η Σελένα δημοσίευσε ένα βίντεο όπου οι δυο τους ανταλλάσσουν μερικά φιλιά και χαμογελούν στην κάμερα. Στο βίντεο έγραψε: «Σε ερωτεύομαι μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο αγάπη μου» μια φράση γεμάτη συναίσθημα, που αποτυπώνει την ασφάλεια και τη σιγουριά που νιώθει δίπλα του.

Σελένα Γκόμεζ για Μπένι Μπλάνκο: «Κάθε μέρα σε ερωτεύομαι όλο και περισσότερο»

Selena Gomez via Instagram Stories:



“I fall more and more in love with you every day my love” pic.twitter.com/E5M4Oj1EHT — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) February 25, 2026

Η ίδια σε συνέντευξή της στο Interview Magazine είχε μιλήσει ανοιχτά για το πόσο βέβαιη ένιωσε πριν προχωρήσει στον γάμο τους ενώ είχε επίσης παραδεχτεί ότι δεν είχε ξανανιώσει ποτέ τόσο σίγουρη για κάτι στη ζωή της, τονίζοντας πως με τον Μπένι Μπλάνκο αισθάνεται ότι την εκτιμούν και τη σέβονται πραγματικά. Από την πλευρά του ο Μπένι Μπλάνκο έχει εξομολογηθεί πως από πολύ νωρίς κατάλαβε ότι η Σελένα ήταν η γυναίκα που θα παντρευόταν.

Ο γάμος τους, που πραγματοποιήθηκε πριν από πέντε μήνες σε στενό κύκλο, επισφράγισε την αγάπη τους με την ίδια τη Σελένα να μιλά για αυτή την ξεχωριστή στιγμή αλλά να αναφέρεται στα ανάμεικτα συναισθήματα που είχε εκείνη την ημέρα.

«Όταν συμβαίνει κάτι καλό στη ζωή μου, περιμένω πάντα κάτι κακό να ακολουθήσει. Αντί να είμαι παρούσα και να λέω “ουάου, κάναμε κάτι υπέροχο”, σκέφτομαι πάντα “όλα αυτά μπορεί να χαθούν αύριο” [...] Παντρεύτηκα και μετά έκλαιγα με λυγμούς επειδή σκέφτηκα, "θα πεθάνω την επόμενη μέρα"» είχε πει.