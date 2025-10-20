Σελίνα Γκόμεζ: «Παντρεύτηκα με τον Μπένι και μετά έκλαιγα, γιατί σκεφτόμουν ότι θα πεθάνω την επόμενη μέρα»

«Έτσι λειτουργώ προσωπικά — όταν συμβαίνει κάτι καλό στη ζωή μου, περιμένω πάντα κάτι κακό να ακολουθήσει»

Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από τον παραμυθένιο γάμο της Σελίνα Γκόμεζ και του Μπένι Μπλάνκο. Στις 27 Σεπτεμβρίου, το αγαπημένο ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του με τα δεσμά του γάμου, με μια «κλειστή» τελετή στην Καλιφόρνια. Και τώρα, η Σελίνα Γκόμεζ μίλησε ανοιχτά για την απροσδόκητη αντίδρασή της στον γάμο της, τονίζοντας ότι δυσκολεύεται να αποδεχτεί μερικές από τις πιο χαρούμενες στιγμές στη ζωή της.

Η 33χρονη ιδρύτρια του Rare Beauty μίλησε στο συνέδριο Most Powerful Women του Fortune στην Ουάσινγκτον, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, και απάντησε σε ερώτηση του δημοσιογράφου, ο οποίος πιάστηκε από ένα σχόλιό της σχετικά με το ότι ένιωθε ότι δεν άξιζε να βρίσκεται στην αίθουσα. Τότε, η Σελίνα παραδέχθηκε ότι ότι συχνά δυσκολεύεται να αφήσει τη χαρά να μπει στη ζωή της, καθώς ό,τι καλό νιώθει ακολουθείται από ένα παράλογο αίσθημα φόβου.

«Έτσι λειτουργώ προσωπικά — όταν συμβαίνει κάτι καλό στη ζωή μου, περιμένω πάντα κάτι κακό να ακολουθήσει. Αντί να είμαι παρούσα και να λέω “ουάου, κάναμε κάτι υπέροχο”, σκέφτομαι πάντα “όλα αυτά μπορεί να χαθούν αύριο”», σημείωσε. Η πρωταγωνίστρια του «The Only Murders in the Building» είπε ότι συχνά «βυθίζεται» σε αυτές τις ανησυχίες αντί να απολαμβάνει απλώς τα καλά πράγματα που της συμβαίνουν - ακόμα και στον πρόσφατο γάμο της με τον Μπένι Μπλάνκο. «Θα έλεγα ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη πικρία μου μερικές φορές όταν συμβαίνουν υπέροχα πράγματα», είπε. «Παντρεύτηκα και μετά έκλαιγα με λυγμούς επειδή σκέφτηκα, "θα πεθάνω την επόμενη μέρα"», συνέχισε.

Η Σελίνα Γκόμεζ έχει βρεθεί στο προσκήνιο από πολύ μικρή. Πέρα από τα αμέτρητα θετικά σχόλια που έχει λάβει για την προσπάθειά της, πολλοί ήταν εκείνοι που την έκριναν τόσο για τη δουλειά της όσο και για την εξωτερική εμφάνισή της. Στη δεκαετία των 20 αντιμετώπισε πολλά προβλήματα υγείας και στην τελευταία της συνέντευξή αναφέρθηκε στο body shaming που έχει δεχτεί και στις ανασφάλειες που αυτό της προκάλεσε. Παράλληλα, η τραγουδίστρια μίλησε πριν καιρό για τη διάγνωσή της με διπολική διαταραχή το 2020, λέγοντας πως ήταν «ένα τεράστιο βάρος που έφυγε από πάνω της και εξήγησε πάρα πολλά πράγματα».

