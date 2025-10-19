Η Σελίνα Γκόμεζ απαντά στη Χέιλι Μπίμπερ: «Αφήστε το κορίτσι ήσυχο»

Δεν την άφησε στο "διαβάστηκε" την Χέιλι Μπίμπερ. Μέσω ανάρτησής της στο instagram, η Σελίνα Γκόμεζ απάντησε στην έμμεση σπόντα της.

Η Σελίνα Γκόμεζ φαίνεται πως έχει κουραστεί από τη συνεχή αντιπαράθεση με τη Χέιλι Μπίμπερ. Η 33χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας απάντησε με ψυχραιμία και ωριμότητα στην τελευταία «σπόντα» της συζύγου του Τζάστιν Μπίμπερ, η οποία είχε δημοσιεύσει —και αργότερα διαγράψει— ένα σχόλιο στο Instagram που πολλοί ερμήνευσαν ως αιχμή προς τη Γκόμεζ.

Μέσα από τα Instagram Stories της, η Σελίνα έγραψε: «Αφήστε το κορίτσι ήσυχο. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν επηρεάζει καθόλου τη ζωή μου. Είναι θέμα συνάφειας, όχι νοημοσύνης. Να είστε ευγενικοί. Όλες οι μάρκες με εμπνέουν». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Υπάρχει χώρος για όλους. Και ελπίζω ότι όλοι θα μπορέσουμε να σταματήσουμε».

@selenagomez

Η απάντηση της Γκόμεζ ήρθε μετά τη δήλωση της Χέιλι Μπίμπερ, 28 ετών, η οποία είχε παραπονεθεί για τις συνεχείς συγκρίσεις μεταξύ της δικής της εταιρείας καλλυντικών, Rhode Beauty, και της Rare Beauty της Γκόμεζ. «Είναι πάντα ενοχλητικό να σε συγκρίνουν με άλλους ανθρώπους. Δεν το ζήτησα αυτό», είχε δηλώσει η Μπίμπερ. «Όταν οι άνθρωποι έχουν ήδη μια εικόνα για σένα, δεν μπορείς να την αλλάξεις. Δεν αισθάνομαι ανταγωνιστική με ανθρώπους που δεν με εμπνέουν».

Αν και εκπρόσωπος της Μπίμπερ δήλωσε ότι «κανένα από τα σχόλια δεν αφορούσε άμεσα τη Σελίνα Γκόμεζ», η απάντηση της τραγουδίστριας έδειξε πως αισθάνθηκε διαφορετικά. Οι εκπρόσωποι και των δύο πλευρών δεν απάντησαν στα αιτήματα για περαιτέρω σχόλια, όμως το κοινό στα social media πήρε για ακόμη μια φορά θέση, διχάζοντας τους θαυμαστές.

Η διαμάχη μεταξύ των δύο γυναικών —που συνδέονται μέσα από τη σχέση τους με τον Τζάστιν Μπίμπερ— κρατά χρόνια. Αν και το 2022 φάνηκε να υπάρχει εκεχειρία, με κοινές φωτογραφίες τους στο Academy Museum Gala και δημόσια μηνύματα υποστήριξης, η ειρήνη τους αποδείχθηκε προσωρινή. Τον Ιούνιο του 2024 οι θαυμαστές παρατήρησαν ότι οι δύο γυναίκες δεν ακολουθούσαν πλέον η μία την άλλη στο Instagram, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για νέα ένταση στη σχέση τους.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι το 2023 η Σελίνα είχε καλέσει δημοσίως τους θαυμαστές της να σταματήσουν τον διαδικτυακό εκφοβισμό προς τη Χέιλι, δείχνοντας διάθεση συμφιλίωσης. Ωστόσο, η πρόσφατη ανταλλαγή έμμεσων σχολίων φαίνεται να έφερε ξανά στην επιφάνεια τις παλιές πληγές.

Παρά τα όσα συνέβησαν, η στάση της Γκόμεζ παραμένει σταθερή: προωθεί την ευγένεια και τη θετική ενέργεια, αποφεύγοντας να ρίξει «λάδι στη φωτιά». Όπως τόνισε και η ίδια, «υπάρχει χώρος για όλους» — μια φράση που ίσως συνοψίζει όχι μόνο τη φιλοσοφία της Rare Beauty, αλλά και το μήνυμα που η Σελίνα επιθυμεί να στείλει σε έναν κόσμο που συχνά διψά για αντιπαραθέσεις.