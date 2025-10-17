H Χέιλι Μπίμπερ είπε πως δεν νιώθει ανταγωνισμό με όσους δεν την εμπνέουν. Και όλοι πιστεύουν ότι αναφέρεται στην Σελίνα Γκόμεζ

Κλασικά πράγματα δηλαδή

Η Χέιλι Μπίμπερ παραχώρησε συνέντευξη στο WSJ Magazine, σχολιάζοντας μέσα σε 10 λεπτά τα πιο σοβαρά κομμάτια της ζωής της. Από το μόντελινγκ και το Youtube, μέχρι τον γάμο, την μητρότητα και την επιτυχημένη εταιρεία Rhodes. Βέβαια, αν κάτι θέλουν όλοι να μάθουν όταν δίνει συνεντεύξεις είναι το κατά πόσο έχει κόντρα με τη Σελίνα Γκόμεζ. Ακόμα και αν έχουν απαντήσει σε αυτό, πολλάκις, και οι δύο γυναίκες.

Αν και το σόνι και ντε beef με τη Σελίνα Γκόμεζ έχει κουράσει, η Χέιλι Μπίμπερ ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία κόντρα με κανέναν. Ακόμα και για τη σύγκριση που κάνουν κατά καιρούς οι θαυμαστές, σχολίασε πως την ενοχλεί όταν οι άνθρωποι την βάζουν απέναντι σε άλλους.

«Δεν το ζήτησα εγώ αυτό. Όταν οι άνθρωποι θέλουν να σε βλέπουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο και έχουν φτιάξει μια ιστορία για σένα στο μυαλό τους, δεν εξαρτάται από εσένα να την αλλάξεις».

Κλείνοντας το θέμα, η Χέιλι Μπίμπερ τόνισε πως υπάρχει χώρος για όλους και πως δεν νιώθει ανταγωνισμό για ανθρώπους που δεν την εμπνέουν. Αυτή την απάντηση βέβαια πολλοί την θεώρησαν ως υπονοούμενο προς τη Σελίνα Γκόμεζ, η οποία πριν λίγες ημέρες παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Μπένι Μπλάνκο. Και ο λόγος που το θεώρησαν σπόντα είναι γιατί και οι δύο έχουν εταιρεία καλλυντικών, με την ίδια επιτυχημένη πορεία.

Οι θαυμαστές στα social media έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει τη Χέιλι Μπίμπερ για σπόντες προς την Σελίνα Γκόμεζ.

Ακόμη και όταν πέρσι δημοσίευσε ένα εξώφυλλο της Beyoncé στο τραγούδι "Jolene", αρκετοί θεώρησαν ότι αναφερόταν έμμεσα στη Γκόμεζ. Ωστόσο, για πολλούς φάνηκαν πως τα πράγματα είχαν εξομαλυνθεί, όταν η Χέιλι Μπίμπερ πάτησε like στην ανακοίνωση του αρραβώνα της Selena με τον Μπένι Μπλάνκο.

Ήρθε η ώρα να αφήσουν όλοι αυτό το beef πίσω και να προχωρήσουν παρακάτω.

