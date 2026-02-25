Η Τζέσι Μπάκλεϊ μπορεί να μην γινόταν ποτέ ηθοποιός - Η άγνωστη ιστορία που της άλλαξε (κυριολεκτικά) τη ζωή

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός θυμάται τη στιγμή που ένας άγνωστος άνδρας πλήρωσε τα δίδακτρα για την ολοκλήρωση των σπουδών της στη δραματική σχολή

Η Τζέσι Μπάκλεϊ που θεωρείται το απόλυτο φαβορί για τα 98α βραβεία Όσκαρ, για την ερμηνεία της στην ταινία «Hamnet», βρέθηκε καλεσμένη στο podcast Awards Chatter του The Hollywood Reporter’s, και μίλησε τόσο για τον ρόλο της ως Άγκνες, την επερχόμενη πολυαναμενόμενη ταινία «The Bride», καθώς και για την εμπειρία της ως ηθοποιός στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Έκανε όμως και μία αποκάλυψη.

Συγκεκριμένα, η Τζέσι Μπάκλεϊ μοιράστηκε μια άγνωστη, μέχρι σήμερα, ιστορία από τα φοιτητικά της χρόνια, αποκαλύπτοντας πώς ένας άνδρας που γνώρισε τυχαία στο Λονδίνο πλήρωσε τα δίδακτρα για να ολοκληρώσει τις σπουδές της στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου.

Τζέσι Μπάκλεϊ: Η τυχαία γνωριμία που της άλλαξε τη ζωή

Όπως η ίδια αποκαλύπτει, πριν τα βραβεία, τις υποψηφιότητες και την διεθνή αναγνώριση, υπήρξε μια περίοδος οικονομικής αβεβαιότητας στη ζωή της. Συγκεκριμένα, η Τζέσι Μπάκλεϊ, ούσα η μεγαλύτερη από τα πέντε παιδιά της οικογένειάς της, όταν αποφάσισε να μείνει μόνη στο Λονδίνο, χρειάστηκε να αναλάβει τις ευθύνες που συνεπάγεται το να ζεις σε μια από τις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα πράγματα μπορούν πολύ γρήγορα να δυσκολέψουν. Έτσι, αναγκάστηκε να κάνει ένα διάλειμμα από τις σπουδές της και να εργαστεί. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματός της εργάστηκε σε αγορές και έπαιξε με τη Χάνα Γουάντινγκχεμ σε μια παραγωγή του A Little Night Music. Παρόλα αυτά, ήθελε πάντα να επιστρέψει πίσω και να ολοκληρώσει τις σπουδές της.

Ταυτόχρονα, εργάστηκε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Λονδίνο, το Ivy Club, στο οποίο σύχναζε ένας άντρας, ονόματι Τόνυ, που αγαπούσε πολύ το θέατρο και ήθελε να στηρίξει νέα ταλέντα. Έτσι, της πρότεινε να την βοηθήσει, πληρώνοντάς της τα δίδακτρα των τελευταίων τριών ετών των σπουδών της και την παραμονή της στο Λονδίνο. Η γενναιόδωρη κίνησή του της επέτρεψε να μελετήσει σενάρια, να μάθει τι είναι πραγματικά κινηματογράφος και να εξελίξει το ταλέντο της. Σύμφωνα με την ίδια, χωρίς αυτή τη βοήθεια, η πορεία της στην υποκριτική πιθανότατα να είχε σταματήσει πριν καν ξεκινήσει. Η αναπάντεχη αυτή βοήθεια της έδωσε την οικονομική ανάσα που είχε τόσο ανάγκη για να ολοκληρώσει τις σπουδές της.

Έκτοτε, η Τζέσι Μπάκλεϊ έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία, ενώ έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ το 2022 για τον ρόλο της στην ταινία «The Lost Daughter». Στις 15 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ και η ηθοποιός θεωρείται μία από τις κορυφαίες υποψήφιες για το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου.