Ανδριανός Γολέμης: Ο πρώτος Έλληνας γιατρός που θα ταξιδέψει στο διάστημα

Ο γιατρός Ανδριανός Γολέμης, πρόκειται να ενταχθεί στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) με την είδηση αυτή να σηματοδοτεί μια ιστορική πρωτιά, αφού για πρώτη φορά Έλληνας γιατρός συμμετέχει σε μια τόσο υψηλού επιπέδου διαδικασία προετοιμασίας για αποστολές στο διάστημα.

Ο Ανδριανός Γολέμης, σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσαλονίκης και, όπως αναφέρεται στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχει ήδη εργαστεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) με το επιστημονικό του έργο να επικεντρώνεται στις επιπτώσεις που έχουν οι μακροχρόνιες διαστημικές αποστολές στο ανθρώπινο σώμα.

Ανδριανός Γολέμης: Ο πρώτος Έλληνας γιατρός που εντάσσεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών της ESA

Επιλέχθηκε ανάμεσα σε περισσότερους από 22.000 υποψηφίους και η εκπαίδευσή του ως αστροναύτης θα ξεκινήσει τον Απρίλιο, με ένα τρίμηνο στάδιο που θα χρησιμεύσει ως εισαγωγή στη λειτουργία και την έρευνα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού εκεί.

Αυτή τη στιγμή παρέμεινε σε καραντίνα με αστροναύτες και όταν η Ελλάδα αποφασίσει να συμπεριλάβει έναν αστροναύτη στο επόμενο ερευνητικό ταξίδι, θα ξεκινήσει μια εντατική εκπαίδευση που θα διαρκεί περίπου ένα χρόνο.

Στην παρουσίαση της συμμετοχής στο πρόγραμμα εκπαίδευσης που παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα ο ίδιος ο Αδριανός Γολέμης με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, και τον γενικό γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνσταντίνο Καράντζαλο.



Ο Ανδριανός Γολέμης ευχαρίστησε την Ελλάδα «που μετουσιώνει στην ουσία μια προσωπική επίδοση, την συμμετοχή και την επιτυχία στην επιλογή αστροναυτών, σε μια εθνική ευκαιρία» ενώ αναφέρθηκε και στα εθνικά οφέλη που προκύπτουν από την επιλογή του.



«Η συμμετοχή στην εκπαίδευση αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος δίνει εκπροσώπηση της Ελλάδας για πρώτη φορά σε αυτό το πεδίο και αυτό σημαίνει και μεγαλύτερη συμμετοχή της χώρας στη λήψη ευρωπαϊκών αποφάσεων. Επίσης, δίνει ετοιμότητα σε περίπτωση που αναγνωρίσουμε την ευκαιρία για μια αποστολή με εθνική έρευνα. Το τρίτο σημαντικό στοιχείο είναι μια στενότερη διασύνδεση του ελληνικού αεροδιαστημικού οικοσυστήματος με την Ευρώπη και τα οφέλη της ανταποδοτικότητας που προκύπτουν» είπε.

Τέλος, αξίζει να θυμηθούμε πως, ένα ακόμη σημαντικό όνομα είναι εκείνο του Φιόντορ Γιουρτσίχιν-Γραμματικόπουλος, του Ρώσου κοσμοναύτη ποντιακής καταγωγής, ο οποίος πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι στο διάστημα το 2002 με το διαστημόπλοιο Atlantis, έχοντας μαζί του την ελληνική σημαία, ενώ αργότερα συμμετείχε και σε μακράς διάρκειας αποστολές.

