Βανέσα Παραντί – Λένι Κράβιτζ: Το πιο stylish ζευγάρι των ’90s που κράτησε τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Βανέσα Παραντί και Λένι Κράβιτζ ήταν μαζί πέντε χρόνια

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, η σχέση του Λένι Κράβιτζ και της Βανέσα Παραντί ήταν μία από τις πιο πολυσυζητημένες της εποχής. Η σχέση τους, που συνδύαζε τη ροκ αισθητική της Νέας Υόρκης με τη γαλλική φινέτσα, ξεκίνησε το 1992 και διήρκησε μέχρι το 1997, αφήνοντας εποχή τόσο στα ταμπλόιντ όσο και στη μουσική. Αν και η γνωριμία τους έγινε για επαγγελματικούς λόγους, γρήγορα προέκυψε ανάμεσά τους ένας θυελλώδης έρωτας που δεν έληξε άδοξα - αντιθέτως.

Όλα ξεκίνησαν το 1991, όταν η Βανέσα Παραντί είχε μόλις χωρίσει από τον σύντροφό της Φλοράν Παγκνί και αναζητούσε τρόπους για να κατακτήσει τη διεθνή αγορά. Έτσι επικοινώνησε με τον Λένι Κράβιτζ, για να συνεργαστούν στο τρίτο της άλμπουμ - το πρώτο που θα ηχογραφούσε στα αγγλικά. Έτσι, συναντήθηκαν στο Παρίσι για να συζητήσουν, και η χημεία τους ήταν ακαριαία. Ο Κράβιτζ στη συνέχεια την κάλεσε στη Νέα Υόρκη για να ξεκινήσουν να δουλεύουν μαζί.

Όπως γράφει το EL PAIS, η πρώτη δημόσια εμφάνιση έγινε σε αγώνα τένις κατά τη διάρκεια του Roland Garros. Εκείνη ήταν 19 ετών και εκείνος 27. Σύντομα έγιναν το it-couple των ‘90s. Τον Σεπτέμβριο του 1992, κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Vanessa Paradis, το οποίο περιλάμβανε τεράστιες επιτυχίες όπως το Be My Baby και το Sunday Mondays. Στο κομμάτι Silver and Gold, οι φωνές τους ενώθηκαν και επίσημα.

Αν και ο Λένι Κράβιτζ εξυμνούσε δημόσια το ταλέντο της συντρόφου του, παρέμειναν ιδιαίτερα διακριτικοί και οι δημόσιες εμφανίσεις ήταν μετρημένες σε αυτά τα πέντε χρόνια.

Ο χωρισμός ήρθε το 1997, προς απογοήτευση πολλών. Τα αίτια δεν έγιναν ποτέ γνωστά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως δεν υπήρχε κάποιο σκάνδαλο από πίσω. Μάλιστα, ο Λένι Κράβιτζ σε συνέντευξη που παραχώρησε το 2009 στο Paris Match είπε: «Ήμουν τρελά ερωτευμένος μαζί της. Η Βανέσα ήταν η τέλεια γυναίκα, αλλά ήρθε στη λάθος στιγμή». Ο ίδιος είχε μόλις τελειώσει τη σχέση με Λίζα Μπονέ (το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε το 1993), όταν γνώρισε την Παραντί. Ο ίδιος εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο ήταν πολύ νέος, πιεσμένος από τη δική του ραγδαία άνοδο στη δημοσιότητα και δεν ήταν έτοιμος για τη δέσμευση που απαιτούσε μια τέτοια σχέση.

Παρά τον έντονο έρωτά τους, μετά το 1997 οι δυο τους έχασαν κάθε επαφή. Όπως έχει δηλώσει ο Λένι Κράβιτζ, δεν συναντήθηκαν ξανά ούτε βρέθηκε η Βανέσα Παραντί σε συναυλίες του. Άλλωστε, το 1998 η Παραντί ξεκίνησε σχέση με τον Τζόνι Ντεπ, τον οποίος τής σύστησε ο Λένι Κράβιτζ. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά. Οι δυο τους χώρισαν επίσημα το 2012.