Αντζελίνα Τζολί - Μπραντ Πιτ: Έφτασε στο τέλος της η πιο θυελλώδης διαμάχη του Χόλιγουντ;

Μία δεκαετία μετά από το διαζύγιο, η υπόθεση Τζολί - Πιτ φαίνεται να έκανε τον κύκλο της

Δέκα χρόνια μετά από το διαζύγιο της Αντζελίνας Τζολί και του Μπραντ Πιτ, όλα δείχνουν πως μία από τις πιο πολυσυζητημένες δικαστικές διαμάχες της showbiz φτάνει στο τέλος της. Στις αρχές Ιουλίου, τα δίδυμα παιδιά τους, Βιβιέν και Νοξ, ενηλικιώνονται, κλείνοντας ουσιαστικά το τελευταίο ανοιχτό κεφάλαιο σχετικά με την επιμέλεια των έξι παιδιών: του 24χρονου Μάντοξ, του 22χρονου Παξ, της 21χρονης Ζαχάρα, της 20χρονης Σάιλο και των διδύμων.

Η σχέση των δύο ηθοποιών κατέρρευσε το 2016, όταν η Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ιδιωτικής πτήσης της οικογένειας. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι ο τότε σύζυγός της επιτέθηκε σωματικά και λεκτικά στην ίδια και στα παιδιά τους, προκαλώντας τους ένα μόνιμο ψυχικό τραύμα. Ο Πιτ αρνήθηκε επανειλημμένα όλες τις κατηγορίες περί σωματικής κακοποίησης. Την περίοδο εκείνη, οι αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας δεν προχώρησαν σε ενέργειες εις βάρος του, ενώ το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ δεν άσκησε δίωξη, κρίνοντας ότι τα αποδεικτικά στοιχεία δεν ήταν επαρκή. Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Τζολί απέσυρε τη σχετική αγωγή.

Σήμερα, οι σχέσεις του Πιτ με τα παιδιά του παραμένουν ιδιαίτερα ψυχρές. Μάλιστα, ορισμένα από αυτά χρησιμοποιούν πλέον αποκλειστικά το επώνυμο της μητέρας τους.

Πηγές από το περιβάλλον του πρώην ζευγαριού εξακολουθούν να δίνουν διαφορετικές εκδοχές σχετικά με το τι συνέβη όλα αυτά τα χρόνια. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα παιδιά απομακρύνθηκαν από τον πατέρα τους εξαιτίας των γεγονότων που βίωσαν, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η Τζολί τα απομάκρυνε από αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά φαίνεται να επηρεάστηκαν όχι μόνο από όσα συνέβησαν σε εκείνο το αεροπλάνο πριν από δέκα χρόνια, αλλά και από ό,τι έχει συμβεί έκτοτε.

Στο διάστημα αυτών των δέκα ετών, οι δύο πλευρές έχουν εμπλακεί σε αμέτρητες δικαστικές μάχες και δημόσιες αντιπαραθέσεις. Η διαμάχη τους, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο ζήτημα της επιμέλειας των παιδιών. Στο επίκεντρο παραμένει η πολυετής δικαστική σύγκρουση για το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval. Μάλιστα, τον περασμένο Μάιο, η Τζολί είχε μια σημαντική δικαστική νίκη, όταν δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες αποφάσισε ότι δεν ήταν υποχρεωμένη να παραδώσει ιδιωτική αλληλογραφία που σχετίζονταν με την πώληση του μεριδίου της στο οινοποιείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητρότητα παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την Τζολί. Από την πλευρά του, ο Πιτ συνεχίζει την επαγγελματική του πορεία, ενώ από το 2022 διατηρεί σχέση με τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Ίνες ντε Ραμόν. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπα από το περιβάλλον του, εξακολουθεί να δυσκολεύεται να διαχειριστεί την απόσταση που τον χωρίζει από τα παιδιά του.

Όπως όλα δείχνουν, η δεκαετής αυτή διαμάχη έχει αφήσει βαθιά σημάδια σε όλα τα μέλη της οικογένειας. Μπορεί οι δικαστικές εκκρεμότητες σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών να βαίνουν προς το τέλος τους, όμως τα συναισθηματικά τραύματα που άφησε πίσω της η διάλυση της οικογένειας δύσκολα θα επουλωθούν.