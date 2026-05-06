Αντζελίνα Τζολί: Σημαντική δικαστική νίκη στη διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ για το οινοποιείο τους

Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι συνεχίζει να απασχολεί, με μια νέα εξέλιξη που γέρνει - έστω προσωρινά - υπέρ της ηθοποιού.

Μία ακόμη εξέλιξη σημειώθηκε στη μακροχρόνια δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Αντζελίνα Τζολί και τον Μπραντ Πιτ, σχετικά με το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval, αξίας περίπου 184 εκατομμυρίων δολαρίων. Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες απέρριψε το αίτημα της πλευράς του Πιτ να αποκτήσει πρόσβαση σε 22 προσωπικά μηνύματα της Τζολί που σχετίζονται με τη δικαστική υπόθεση, καθώς κρίθηκε ότι το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από το απόρρητο δικηγόρου-πελάτη. Παρότι αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης, εφόσον παρουσιαστούν νέα στοιχεία, το δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι με τα έως τώρα δεδομένα το αίτημα του Πιτ δεν έχει νομική βάση.

Παρόλα αυτά, και ο Πιτ πέτυχε μια μικρή δικαστική νίκη, καθώς το δικαστήριο απέρριψε αίτημα της Τζολί να επιβληθούν κυρώσεις ύψους 34.000 δολαρίων στους δικηγόρους του, λόγω της απόπειράς τους να αποκτήσουν πρόσβαση στα εν λόγω email.

Το χρονικό της σύγκρουσης για το Château Miraval

Στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης βρίσκεται το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval, που ανήκε στο πρώην ζευγάρι. Η σύγκρουση ξεκίνησε το 2022, όταν η Τζολί πούλησε το μερίδιό της στην Tenute del Mondo - οινοποιείο του ομίλου Stoli. Ο Πιτ υποστηρίζει ότι η κίνηση αυτή παραβίασε προφορική συμφωνία μεταξύ τους, ενώ η Τζολί αρνείται την ύπαρξη τέτοιας συμφωνίας και έχει απαντήσει με ανταγωγή, κατηγορώντας τον πρώην σύζυγό της για εκδικητική στάση. Παράλληλα, ο Πιτ έχει καταθέσει αγωγή διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η πώληση προκάλεσε ζημία στην επιχείρηση. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι χώρισε το 2016, ενώ η διαδικασία του διαζυγίου ολοκληρώθηκε το 2024.

Τι σημαίνει αυτή η νέα δικαστική απόφαση

Η πρόσφατη δικαστική εξέλιξη δεν επιλύει οριστικά τη διαμάχη, ωστόσο συνιστά σημαντική στρατηγική νίκη για την Τζολί. Την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις σε καμία πλευρά καταδεικνύει ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και περίπλοκη. Το μόνο βέβαιο; Η ιστορία του Château Miraval δεν έχει φτάσει ακόμη στο τέλος της.