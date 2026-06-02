Αχώριστοι η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντ: Μετά τις διακοπές στη Χαβάη, για δείπνο στο Τόκιο

Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι όλα δείχνουν πως αποτελούν το νέο αγαπημένο μας ζευγάρι της διεθνούς showbiz.

Όλο και πυκνώνουν οι κοινές εμφανίσεις της Κένταλ Τζένερ και του Τζέικομπ Ελόρντι, με τα δημοσιεύματα να μιλούν πια επισήμως για το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ. Το μοντέλο και ο ηθοποιός έχουν έρθει κοντά εδώ και μερικές εβδομάδες, απολαμβάνοντας τον χρόνο που αφιερώνει ο ένας στον άλλον. Οι διακοπές στη Χαβάη πυροδότησαν τις φήμες περί σχέσης και τώρα, ένα δείπνο στο Τόκιο, έρχεται να επιβεβαιώσει πως οι δυο τους είναι μαζί και, μάλιστα, full in love.

Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι επισκέφτηκαν το εστιατόριο Udon Shin, όπως αποκάλυψαν οι ιδιοκτήτες μέσα από μια ανάρτηση στα social media. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί τους μετά το τέλος του γεύματος, με τον ηθοποιό να ακουμπά τρυφερά τον ώμο του μοντέλου. Οι δυο τους, φορώντας ασορτί μαύρα t-shirts, πόζαραν στον φακό χαμογελαστοί και ευδιάθετοι.

Κένταλ Τζένερ & Τζέικομπ Ελόρντι: Πώς η γνωριμία κατέληξε σε έρωτα

Οι πρώτες φήμες για το ειδύλλιο ξεκίνησαν τον περασμένο Απρίλιο κατά τη διάρκεια του Coachella, όταν η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι εθεάθησαν μαζί στο after party του Τζάστιν Μπίμπερ. Λίγες ημέρες αργότερα, ξένα δημοσιεύματα ανέφεραν πως οι δυο τους περνούσαν όλο και περισσότερο χρόνο μαζί, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον τους υποστήριζαν ότι γνωρίζονταν ήδη μέσω κοινών φίλων.

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, η σχέση τους εξελίχθηκε σταδιακά, καθώς και οι δύο προτιμούν να κρατούν την προσωπική ζωή τους μακριά από τα social media και τη δημόσια έκθεση. Παρότι μέχρι σήμερα δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τη σχέση τους, οι κοινές εμφανίσεις τους δεν αφήνουν περιθώρια λάθους. Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι καλά μαζί και αυτό δεν κρύβεται.

Η Κένταλ Τζένερ φαίνεται να έχει βρει ξανά την ισορροπία της μετά τον χωρισμό της από τον Μπάνι Μπαντμίτο, ενώ ο Τζέικομπ Ελόρντι, που στο παρελθόν έχει απασχολήσει τα tabloids για τις σχέσεις του με γυναίκες της showbiz, δείχνει να απολαμβάνει αυτή τη νέα φάση της προσωπικής ζωής του.