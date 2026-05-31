Τζέικομπ Ελόρντι - Κένταλ Τζένερ: Ο Τζάστιν Μπίμπερ φαίνεται πως ήταν εκείνος που τους έφερε κοντά

Κάτι θα είδε ο Μπίμπερ στους Τζέικομπ Ελόρντι και Κένταλ Τζένερ για να τους ενθάρρυνε να προχωρήσουν

Το ειδύλλιο του Τζέικομπ Ελόρντι και της Κένταλ Τζένερ μπορεί να μην έμεινε κρυφό στο Χόλιγουντ, οι δυο τους όμως προσπαθούν να κρατήσουν αυτό που έχουν μακριά από τους παπαράτσι. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται πηγές κοντά στο ζευγάρι, στο Page Six. Δεν το καταφέρνουν και πολύ καλά, βέβαια.

Μάλιστα, οι Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ φαίνεται πως έβαλαν το χέρι τους για να έρθουν ο ηθοποιός και η επιχειρηματίας κοντά. Τζέικομπ Ελόρντι και Κένταλ Τζένερ εθεάθησαν για πρώτη φορά να φιλιούνται στο πάρτι που διοργάνωσε ο Τζάστιν Μπίμπερ μετά το Coachella τον Απρίλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γνωριμία τους ενθαρρύνθηκε από τους Μπίμπερ και τον φιλικό τους κύκλο.

Ωστόσο, από τη στιγμή που η σχέση τους έγινε γνωστή, δεν ήταν εύκολο να ξεφύγουν από τα αδιάκριτα βλέμματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν όταν στις 16 Μαΐου στο Λος Άντζελες που προσπάθησαν απεγνωσμένα να κρύψουν τα πρόσωπά τους μέσα σε ένα SUV, ενώ ο Τζέικομπ Ελόρντι οδηγούσε. Στο πίσω κάθισμα βρίσκονταν η αδελφή της Κένταλ, Κάιλι Τζένερ, και ο σύντροφός της, Τιμοτέ Σαλαμέ, με τους οποίους είχαν βγει διπλό ραντεβού.

Όπως συνεχίζει το Page Six, πηγές αναφέρουν πως μετά τις πολυσυζητημένες σχέσεις της με τον Bad Bunny και τον Ντέβιν Μπούκερ, η Κένταλ ήθελε να προστατεύσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη σχέση της με τον Ελόρντι πριν τη δημοσιοποιήσει. «Ξέρει ότι όσο πιο δημόσια είναι μια σχέση, τόσο πιο περίπλοκη γίνεται. Προσπαθεί να έχει μια πραγματική σχέση και όχι ένα δημόσιο θέαμα», δήλωσε πηγή κοντά στην Κένταλ Τζένερ και συνέχισε: «Θέλει πρώτα να είναι κάτι ανάμεσα σε εκείνη και τον σύντροφό της και όχι ανάμεσα σε εκείνη, τον Τζέικομπ και τον κόσμο».

Άλλη πηγή ανέφερε ότι η Τζένερ ήταν «πολύ χαλαρή, ήρεμη και διακριτική» στο πάρτι μετά το Coachella, αλλά δεν μπόρεσε να αντισταθεί στη γοητεία του Ελόρντι. Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει ποιος έκανε την πρώτη κίνηση. «Όσο δεν είναι σαν τον χαρακτήρα που υποδύεται στο “Euphoria”, χαίρομαι για εκείνη», αστειεύτηκε η ίδια πηγή, αναφερόμενη στον οργισμένο και ψυχοπαθή αθλητή Νέιτ Τζέικομπς της σειράς του HBO. Σύμφωνα με όσους τον γνωρίζουν, ο ηθοποιός είναι γοητευτικός, προσγειωμένος και ιδιαίτερα ευγενικός.

Επιπλέον, το νέο ζευγάρι εθεάθη το τριήμερο της Memorial Day μαζί με τους Χέιλι και Τζάστιν Μπίμπερ να απολαμβάνει κοκτέιλ στο πολυτελές ξενοδοχείο San Ysidro Ranch στη Σάντα Μπάρμπαρα, κοντά στο εξοχικό σπίτι της Τζένερ. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι η Κένταλ ήταν ιδιαίτερα τρυφερή με τον σύντροφό της.