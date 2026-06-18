Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφουν στη Βρετανία με τα παιδιά τους μετά από τέσσερα χρόνια

Τι ισχύει για την ασφάλεια της οικογένειας και τη σχέση τους με τον βασιλιά Κάρολο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ σχεδιάζουν να επισκεφθούν το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα χρόνια. Η επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο και συμπέφτει με τα Invictus Games, τα οποία θα διεξαχθούν στο Μπέρμιγχαμ. Πρόκειται για την διοργάνωση που ίδρυσε ο πρίγκιπας Χάρι το 2014 για τραυματισμένους στρατιωτικούς και βετεράνους.

Η πρώτη οικογενειακή επίσκεψη μετά το 2022

Το ταξίδι αυτό θα σηματοδοτήσει την πρώτη επίσκεψη του πρίγκιπα Άρτσι και της πριγκίπισσας Λίλιμπετ στη Βρετανία από το 2022, όταν είχαν ταξιδέψει με τους γονείς τους για τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ.

Παρά την επιθυμία του πρίγκιπα Χάρι τα παιδιά του να διατηρήσουν στενούς δεσμούς με τη χώρα καταγωγής του, ο ίδιος έχει εκφράσει επανειλημμένα τις ανησυχίες του σχετικά με την ασφάλεια της οικογένειάς του κατά τις επισκέψεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την αποχώρηση του ζευγαριού από τους επίσημους βασιλικούς ρόλους του, η κρατική αστυνομική προστασία που απολάμβανε η οικογένεια αναθεωρήθηκε, γεγονός που οδήγησε σε πολυετή δικαστική διαμάχη. Μάλιστα, πέρυσι ο 41χρονος δούκας του Σάσεξ έχασε μια δικαστική διαμάχη με τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά με τα μέτρα προστασίας του και είχε δηλώσει ότι δεν μπορούσε να μεταφέρει με ασφάλεια την οικογένειά του στη χώρα.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα γύρω από την επικείμενη επίσκεψη είναι το κατά πόσο ο βασιλιάς Κάρολος θα συναντήσει τα εγγόνια του, τα οποία φέρεται να έχει να δει από το 2022. Οι σχέσεις του πρίγκιπα Χάρι με τη βασιλική οικογένεια παραμένουν τεταμένες τα τελευταία χρόνια, αν και ο ίδιος έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία του για συμφιλίωση. Η τελευταία γνωστή συνάντησή του με τον πατέρα του πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 στο Clarence House στο Λονδίνο, σε μια εξέλιξη που τότε ερμηνεύτηκε ως ένα πρώτο βήμα συμφιλίωσης μεταξύ των δύο πλευρών.