Η πιο αξιαγάπητη κακιά της Marvel έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών

Η ηθοποιός Γουάι Τσινγκ Χο, η ηθοποιός που έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο κοινό μέσα από τον ρόλο της αινιγματικής και αδίστακτης Madame Gao στο σύμπαν της Marvel, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε η οικογένειά της, η καταξιωμένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή «ειρηνικά έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο».

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε αρχικά ο συμπρωταγωνιστής της στη σειρά «Daredevil», Πίτερ Σινκόδα, ο οποίος την αποχαιρέτησε με μια σειρά από συγκινητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για μια σπουδαία καλλιτέχνιδα και έναν άνθρωπο από τον οποίο έμαθε πολλά, τόσο στα γυρίσματα όσο και εκτός πλατό.

Έφυγε από τη ζωή η πιο συναρπαστική αδίστακτη «κακιά» στο σύμπαν της Marvel

«Μόλις έχασα κάποιον πολύ ξεχωριστό για μένα. Ήταν από τις πιο κουλ. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Θα συναντηθούμε ξανά, φίλη μου. Ήσουν πανέμορφη» έγραψε μεταξύ άλλων στις δημοσιεύσεις του.

Όπως αναφέρεται στο Entertainment, ο ηθοποιός Πέρι Γιανγκ, ο οποίος πρωταγωνίστησε μαζί της το 2018 στη νουβέλα High Resolution, επιβεβαίωσε πως η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή από εγκεφαλικό επεισόδιο την Παρασκευή ενώ η οικογένειά της, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης που δέχθηκε μετά την είδηση του θανάτου της, επισημαίνοντας πως οι αναμνήσεις και τα λόγια όσων συνεργάστηκαν ή τη θαύμασαν, αποτελούν μεγάλη παρηγοριά αυτές τις δύσκολες στιγμές.



Ποια ήταν η Γουάι Τσινγκ Χο



Η Γουάι Τσινγκ Χο γεννήθηκε στο Χονγκ Κονγκ το 1943 και ξεκίνησε την καριέρα της στην πατρίδα της, πριν μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συνέχισε με επιτυχία την πορεία της στον χώρο της υποκριτικής.

Έγινε ιδιαίτερα αγαπητή για την ερμηνεία της ως Madame Gao στις σειρές «Daredevil», «Iron Fist» και «The Defenders», έναν από τους πιο μυστηριώδεις και επιβλητικούς χαρακτήρες του τηλεοπτικού σύμπαντος της Marvel.

Στη διάρκεια της πολυετούς καριέρας της συμμετείχε επίσης σε γνωστές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, όπως τα «Hustlers», «Turning Red», «Fresh Off the Boat», «Awkwafina Is Nora from Queens», καθώς και στις σειρές «Law & Order».