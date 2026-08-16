Όταν ο Γουίλιαμ Νταφόε περπάτησε στην πιο iconic πασαρέλα του οίκου Prada – Ο πιο γοητευτικός «κακός» όλων των εποχών

Αν δεν θυμάσαι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρεις από... σύγχρονη ιστορία μόδας

Με αφορμή ένα post που εμφανίστηκε στο feed μου στο Instagram με ένα, κατά τα άλλα εντυπωσιακό πορτρέτο του αγαπημένου μου ηθοποιού, Γουίλιαμ Νταφόε, σκέφτηκα πως, αυτή η iconic μορφή του κινηματογράφου δεν πρέπει να περιορίζεται στη μεγάλη οθόνη – και κάπου εκεί μου ήρθαν όλες εκείνες οι στιγμές που έχει μπει σε ρόλο μοντέλου -και δη η στιγμή που περπάτησε στην πιο εμβληματική πασαρέλα του οίκου Prada.



Αν με ρωτάς, αυτή η πασαρέλα ήταν εκείνη που άλλαξε μια για πάντα τα στεγανά της υψηλής ραπτικής. Υπερβολή; μπορεί, αλλά κάπως μου άρεσε λίγο περισσότερο από κάθε άλλη. Όχι μόνο έγινε viral αλλά έφερε στο catwalk όλους τους «κακούς» της 7ης τέχνης, σαν να επιδεικνύουν το μένος τους με τον πιο ειρωνικό και fashionable τρόπο. Είδωλα επί πασαρέλας με λίγα λόγια. Α ναι, συγνώμη, πρέπει να σου εξηγήσω σε ποια πασαρέλα αναφέρομαι.



Όταν ο Γουίλιαμ Νταφόε περπάτησε στην πιο iconic πασαρέλα του οίκου Prada

Υπάρχουν ηθοποιοί που ξεχωρίζουν για το ταλέντο τους και άλλοι που καταφέρνουν να αφήσουν το αποτύπωμά τους και πέρα από τη μεγάλη οθόνη. Ο Νταφόε ανήκει σίγουρα στη δεύτερη κατηγορία.



Με μια καριέρα που μετρά περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, αμέτρητους επιτυχημένους ρόλους και τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες του κινηματογράφου. Η έντονη εκφραστικότητα, το στιλ του και η διαχρονική του -χωρίς καμιά αμφιβολία- γοητεία όμως τον κατατάσσουν στη λίστα των άκρως εμπνευσμένων fashion icons (δική μου η λίστα).





Αν και έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές έμπνευσης, εγώ θυμήθηκα έντονα, όχι κάποιον ρόλο του σε κάποια τεράστια κινηματογραφική παραγωγή αλλά στον ρόλο του ως μοντέλο. Ο ηθοποιός είχε περπατήσει στην ιστορική ανδρική επίδειξη της Prada για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2012, μια πασαρέλα που εξακολουθεί να θεωρείται από τις πιο ιδιαίτερες στην ιστορία του οίκου, και δεν γίνεται να μην γνωρίζεις αυτό το moment.

Η iconic στιγμή του Νταφόε στην πασαρέλα

Η επίδειξη είχε πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2012, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ανδρικής Μόδας στο Μιλάνο, με τη Miuccia Prada να παρουσιάζει μια συλλογή εμπνευσμένη από την έννοια της ανδρικής εξουσίας, του κινηματογράφου και των σύνθετων χαρακτήρων. Αντί να επιλέξει αποκλειστικά επαγγελματίες μοντέλα, ο ιταλικός οίκος κάλεσε στη σκηνή μερικούς από τους πιο αναγνωρίσιμους «κακούς» ηθοποιούς του Χόλιγουντ.



Ανάμεσά τους βρέθηκαν ο Γκάρι Όλντμαν, ο Έιντριεν Μπρόντι, ο Τιμ Ροθ και φυσικά ο Γουίλιαμ Νταφόε. Η πασαρέλα έγινε γνωστή με τον τίτλο «Villains Runway», ένας τίτλος που τη συνοδεύει μέχρι και σήμερα.

Με το χαρακτηριστικό βλέμμα του ο Γουίλιαμ Νταφόε, με την έντονη θεατρικότητα και την κινηματογραφική του παρουσία, δεν έμοιαζε απλώς με έναν διάσημο που δοκίμαζε τον ρόλο του μοντέλου αντίθετα, περπάτησε στην πασαρέλα με την ίδια αυτοπεποίθηση που χαρακτηρίζει τις ερμηνείες του, ενσαρκώνοντας απόλυτα την ατμόσφαιρα που ήθελε να δημιουργήσει η Prada.

Η ιδιαίτερη αισθητική του έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον μερικών από τους σημαντικότερους φωτογράφους μόδας

Φυσικά μετά από αυτό το catwalk ήρθε και η καμπάνια του οίκου, η σχέση του ηθοποιού με τη μόδα ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή τη συνεργασία. Οι σχέσεις του με τον οίκο Prada είχε ξεκινήσει από το '90, επίσης έχει φωτογραφηθεί επανειλημμένα για κορυφαία περιοδικά, μεταξύ άλλων τα GQ και Esquire, ενώ η ιδιαίτερη αισθητική του έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον μερικών από τους σημαντικότερους φωτογράφους μόδας. Παράλληλα, έχει συνεργαστεί ξανά με brands, ενδεικτικά, το 2022 συμμετείχε σε μια νοσταλγική καμπάνια του οίκου Calvin Klein και πριν έναν χρόνο έκλεισε την επίδειξη μόδας της Miu Miu για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι, στο Παρίσι. Καταλαβαίνεις λοιπόν πως αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες προσωπικότητες της σύγχρονης βιομηχανίας της μόδας.

Σε μια εποχή όπου οι συνεργασίες ανάμεσα σε τέχνη και μόδα και, μόδα και κινηματογράφο, είναι πλέον το ζητούμενο, η εμφάνιση του Γουίλιαμ Νταφόε στην πασαρέλα της Prada εξακολουθεί να ξεχωρίζει. Όχι μόνο γιατί έφερε στο catwalk έναν σπουδαίο ηθοποιό, αλλά γιατί απέδειξε ότι το προσωπικό στιλ δεν εξαρτάται από την ηλικία ή τις τάσεις, αλλά από την αυθεντικότητα και τη μοναδική προσωπικότητα. Τι θυμήθηκα πάλι!

