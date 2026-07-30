Δικαστική ήττα για τον πατέρα της Έιμι Γουάινχαουζ, ο οποίος κατηγόρησε άδικα δύο φίλες της κόρης του

Ο πατέρας της αείμνηστης Έιμι Γουάινχαουζ, Μιτς, καταδικάστηκε σήμερα από το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου και έτσι θα καταβάλει 950.000 λίρες (πάνω από 1 εκατ. ευρώ) στις φίλες της κόρης του, τις οποίες κατηγόρησε για πώληση ρούχων και άλλων αντικειμένων της τραγουδίστριας.

Ο Μιτς Γουάινχαουζ κατηγόρησε για την ακρίβεια τη Ναόμι Πάρι (πρώην στυλίστρια της Έιμι Γουάινχαουζ) και την Κατριόνα Γκουρλέι πως πωλούσαν προσωπικά αντικείμενα της κόρης του, χωρίς εκείνος να είναι ενήμερος.

Οι δυο γυναίκες υποστήριξαν πως όσα είχαν στην κατοχή τους, τους τα είχε χαρίσει ή δανείσει η Έιμι Γουάινχαουζ. Όπως γράφει ο Guardian, πρόκειται για 155 αντικείμενα που δημοπρατήθηκαν μεταξύ 2021 και 2023 και περιλάμβαναν ρούχα, τσάντες, σκουλαρίκια και καλλυντικά, καθώς και ένα φόρεμα που είχε φορέσει στην τελευταία της περιοδεία το 2011.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, το βρετανικό δικαστήριο άκουσε ότι οι φίλες της Έιμι Γουάινχαουζ «εκμεταλλεύτηκαν» την αφέλεια του πατέρα της και εισέπραξαν περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις.

Η δικαστής έκρινε ότι οι δύο γυναίκες δεν απέκρυψαν σκόπιμα κανένα από τα αντικείμενα από τον πατέρα της Έιμι Γουάινχαουζ, ο οποίος «γνώριζε εξαρχής» για την προγραμματισμένη πώληση και στράφηκε νομικά εναντίον τους μόνο αφού αυτή είχε ολοκληρωθεί, διεκδικώντας χρήματα.

«Ο ενάγων επέλεξε να καταθέσει μια εξαρχής αδύναμη αγωγή, να την επιδιώξει με επιθετικό και αδιάλλακτο τρόπο μέχρι τέλους και να διατυπώσει σοβαρούς αλλά αβάσιμους ισχυρισμούς εις βάρος των εναγομένων, πλήττοντας σημαντικά τη φήμη τους, τις επαγγελματικές τους προοπτικές, την οικονομική τους ασφάλεια και την υγεία τους», ανέφερε η δικαστής Σάρα Κλαρκ στην απόφασή της και πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι ενήργησε με πλήρη επίγνωση απέναντι σε δύο νεαρές γυναίκες που είχαν σταθεί πιστά στο πλευρό της Έιμι καθιστά τη συμπεριφορά του ακόμη πιο επιλήψιμη και αδικαιολόγητη».

Η Έιμι Γουάινχαουζ πέθανε τον Ιούλιο του 2011 από δηλητηρίαση λόγω αλκοόλ, σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Έιμι Γουάινχαουζ: Η πολύπλοκη σχέση με τον πατέρα της

Η σχέση της με τον πατέρας της ήταν πολύπλοκη και είχε αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Αν και υπήρχε αγάπη μεταξύ τους, η σχέση τους χαρακτηρίστηκε από εντάσεις, διαφωνίες και επικρίσεις, ιδιαίτερα κατά την περίοδο που η τραγουδίστρια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με τις εξαρτήσεις.

Ο Μιτς Γουάινχαουζ έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι προσπαθούσε να βοηθήσει την κόρη του να αντιμετωπίσει τον εθισμό της. Ωστόσο, πολλοί φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές της Έιμι θεώρησαν ότι ορισμένες δημόσιες εμφανίσεις και δηλώσεις του δεν συνέβαλαν στην προστασία της ιδιωτικής της ζωής. Ιδιαίτερη κριτική δέχθηκε όταν εμφανίστηκε σε ντοκιμαντέρ ενώ η κόρη του βρισκόταν σε διαδικασία αποτοξίνωσης στην Καραϊβική, καθώς κάποιοι υποστήριξαν ότι η παρουσία τηλεοπτικού συνεργείου επιβάρυνε την κατάστασή της.

Το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Amy», σε σκηνοθεσία του Ασίφ Καπάντια, παρουσιάζει τον Μιτς Γουάινχαουζ με τρόπο που άφησε την εντύπωση ότι δεν αντιλαμβανόταν πάντα τη σοβαρότητα της κατάστασης της κόρης του ή ότι έθετε σε ορισμένες περιπτώσεις τη δημοσιότητα πάνω από την προστασία της. Ο ίδιος απέρριψε έντονα αυτή την εικόνα, χαρακτηρίζοντας το ντοκιμαντέρ μονομερές και ανακριβές, ενώ αργότερα συμμετείχε στην παραγωγή του Reclaiming Amy, το οποίο επιδίωξε να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων.

Μετά τον θάνατο της Έιμι Γουάινχαουζ, ο πατέρας της ίδρυσε το Amy Winehouse Foundation, έναν οργανισμό που στηρίζει νέους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης και άλλες δυσκολίες, διατηρώντας παράλληλα ζωντανή τη μνήμη της.