Η Νάταλι Πόρτμαν ποζάρει σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, λίγο πριν γίνει μητέρα για 3η φορά

Η Νάταλι Πόρτμαν και ο σύντροφός της, Τανγκί Ντεστάμπλ, είναι έτοιμοι να υποδεχτούν στον κόσμο τον καρπό του έρωτά τους.

Τον περασμένο Απρίλιο, η Νάταλι Πόρτμαν επιφύλασσε τη μεγαλύτερη έκπληξη στους θαυμαστές της: ανακοίνωσε την τρίτη εγκυμοσύνη της, γνωστοποιώντας πως εκείνη και ο σύντροφός της, Τανγκί Ντεστάμπλ, θα αποκτήσουν το πρώτο παιδί τους μαζί. Η ηθοποιός, μετά το διαζύγιο από τον Μπενζαμέν Μιλπιέ, με τον οποίο έχει δύο παιδιά - τον 14χρονο Αλεφ και την 9χρονη Αμαλία - είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική διαδρομή της.

Η Νάταλι Πόρτμαν επέλεξε να κρατήσει την εγκυμοσύνη της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προστατεύοντας όσο το δυνατόν περισσότερο αυτή την τρυφερή περίοδο της ζωής της. Στη συνέντευξή της στο Harper's Bazaar, η ίδια είχε ανακοινώσει το χαρμόσυνο γεγονός, κρατώντας, ωστόσο, χαμηλό προφίλ. «Είμαστε ενθουσιασμένοι! Το θεωρώ προνόμιο και θαύμα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Νάταλι Πόρτμαν στην πρώτη φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλιά

Πριν από μερικές ώρες, η Νάταλι Πόρτμαν δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο IG την πρώτη φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλιά. Η ηθοποιός βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη - για την ακρίβεια διανύει τον όγδοο μήνα της κύησης - συνεπώς η αντίστροφη μέτρηση για την υποδοχή του νέου μέλους έχει ξεκινήσει.

Στο εν λόγω στιγμιότυπο, η Νάταλι Πόρτμαν φοράει ένα ριγέ γαλάζιο πουκάμισο, το οποίο πέφτει δεξιά και αριστερά της κοιλιάς της, ενώ η ίδια την κρατά και την κοιτά με τρυφερότητα και ευγνωμοσύνη. Η ηθοποιός βιώνει το θαύμα της μητρότητας για τρίτη φορά και η χαρά πηγάζει από μέσα της.

«Μετράμε τις ημέρες μέχρι να σε συναντήσουμε», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της, με τους διαδικτυακούς φίλους της να στέλνουν θερμές ευχές για το μωρό της.