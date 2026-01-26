Η Νάταλι Πόρτμαν καταδικάζει τα Oscar για την αδιαφορία που δείχνουν στις γυναίκες σκηνοθέτιδες: «Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα»

«Πολλές από τις καλύτερες ταινίες που είδα φέτος γυρίστηκαν από γυναίκες»

H Νάταλι Πόρτμαν λέει πάντα τα πράγματα με το όνομά τους. Και κυρίως μιλάει για τις ανισότητες που υπάρχουν ακόμα στο Hollywood. Αυτήν τη φορά, η Νάταλι Πόρτμαν εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance για την ταινία « The Gallerist» φορώντας καρφίτσες με τα γράμματα «ICE Out» και «Be Good», λίγες ώρες αφότου ένας άνδρας πυροβολήθηκε θανάσιμα από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη. Το «Be Good» της Νάταλι Πόρτμαν αναφέρεται στη Ρενέ Γκουντ, η οποία δολοφονήθηκε από την ICE στη Μινεάπολη νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Variety Studio που παρουσιάστηκε από το Audible, η Πόρτμαν κατήγγειλε ανοιχτά τη βαρβαρότητα της ICE.

Αλλά δεν μίλησε μόνο για αυτό. Με την ταινία «The Gallerist» να είναι μια από τις σημαντικότερες ταινίες του Sundance από γυναίκα σκηνοθέτιδα και η πρεμιέρα να πραγματοποιείται λίγες μέρες μετά τις υποψηφιότητες των βραβείων Oscar, η Νάταλι Πόρτμαν αφιέρωσε επίσης λίγο χρόνο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για να επικρίνει την Ακαδημία επειδή αγνοεί μια σειρά ταινιών που έχουν δημιουργηθεί από γυναίκες. Ενώ η ταινία «Hamnet» της Κλόε Ζάο σημείωσε 8 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων αυτών για καλύτερη ταινία και καλύτερη σκηνοθεσία, πολλές άλλες ταινίες που σκηνοθετήθηκαν από γυναίκες αποκλείστηκαν.

«Πολλές από τις καλύτερες ταινίες που είδα φέτος γυρίστηκαν από γυναίκες», είπε η Νάταλι Πόρτμαν. «Βλέπεις τα εμπόδια σε κάθε επίπεδο, επειδή τόσες πολλές δεν αναγνωρίστηκαν κατά την απονομή των βραβείων. Μεταξύ αυτών, το Sorry Baby και το Left-Handed Girl και το Hedda και το The Testament of Ann Lee... Εξαιρετικές ταινίες φέτος που νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν και αγαπούν, αλλά δεν λαμβάνουν την αναγνώριση που αξίζουν».

Η Κλόε Ζάο, η οποία σκηνοθέτησε το «Hamnet», είναι η μόνη γυναίκα υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας φέτος, όπως είπαμε. Τέλος, η Νάταλι Πόρτμαν δήλωσε ότι με πολλή χαρά συνεργάζεται με γυναίκες, αν και η βιομηχανία του κινηματογράφου έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της.