Η Έμμα Στόουν σπάει το ρεκόρ της Μέριλ Στριπ - Η νεότερη γυναίκα με 7 υποψηφιότητες

Η Έμμα Στόουν, στα 37 της, γίνεται η νεότερη γυναίκα με επτά συνολικές υποψηφιότητες Όσκαρ, σπάζοντας το ρεκόρ της Μέριλ Στριπ χάρη στο Bugonia.

Η Έμμα Στόουν έγραψε μια από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία των βραβείων Όσκαρ, σπάζοντας ένα θρυλικό ρεκόρ που κρατούσε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Στις 22 Ιανουαρίου 2026, με την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα 98α Βραβεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου, η Αμερικανίδα ηθοποιός συγκέντρωσε δύο νέες υποψηφιότητες για την ταινία Bugonia – μία για Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία στον πρωταγωνιστικό ρόλο και μία ως συν-παραγωγός στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας.

Με αυτές τις δύο νέες προτάσεις, η Στόουν έφτασε συνολικά στις επτά υποψηφιότητες Όσκαρ – και το σημαντικότερο, έγινε η νεότερη γυναίκα στην ιστορία που το επιτυγχάνει αυτή την ηλικία (37 ετών). Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε η θρυλική Μέριλ Στριπ, η οποία είχε φτάσει τις επτά υποψηφιότητες σε ηλικία 38 ετών το 1988.

Παρά το νέο ρεκόρ της Στόουν, η Στριπ παραμένει η ηθοποιός με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Όσκαρ, με συνολικά 21 υποψηφιότητες και τρεις νίκες, στο Kramer vs. Kramer, Sophie’s Choice και The Iron Lady.

Η πορεία της Στόουν στην Ακαδημία είναι εξίσου εντυπωσιακή. Η πρώτη της υποψηφιότητα ήρθε για Β’ Γυναικείο Ρόλο στο Birdman (2015), ακολουθούμενη από δύο νίκες για Α’ Γυναικείο Ρόλο στις ταινίες La La Land και Poor Things. Μεταξύ αυτών είχε λάβει και άλλη μια υποψηφιότητα για The Favourite. Ως παραγωγός έχει επίσης δει ταινίες της να προτείνονται για Καλύτερη Ταινία, γεγονός που ενίσχυσε την άνοδό της στο συνολικό αριθμό των υποψηφιοτήτων.

Η ταινία Bugonia – σκηνοθετημένη από τον Έλληνα δημιουργό Γιώργο Λάνθιμο – κατάφερε να λάβει τέσσερις συνολικές υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου και Διασκευασμένου Σεναρίου.

Ταυτόχρονα, η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων έφερε και άλλες σημαντικές στιγμές:

Η ταινία Sinners έσπασε το ρεκόρ με 16 συνολικές υποψηφιότητες, ξεπερνώντας προηγούμενες κορυφαίες ταινίες όπως το Titanic και La La Land.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έγινε ο νεότερος άνδρας ηθοποιός μετά τον Marlon Brando που λαμβάνει τρεις υποψηφιότητες για Α’ Ανδρικό Ρόλο, και επίσης αναγνωρίζεται ως παραγωγός στην υποψηφιότητα του Marty Supreme για Καλύτερη Ταινία.

Η τελετή των Όσκαρ για το 2026 έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Μαρτίου, με οικοδεσπότη τον Κόναν Ο’Μπράιεν και θα μεταδοθεί από το ABC και streaming στο Hulu.

Η ιστορική επίδοση της Έμμα Στόουν δεν είναι απλά μια προσωπική επιτυχία, αλλά και ένα σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη κινηματογραφική βιομηχανία, δείχνοντας πώς μια καριέρα μπορεί να εξελιχθεί με σταθερό ρυθμό και να σπάσει ακόμα και διαχρονικά ρεκόρ.