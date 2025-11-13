Η Έμμα Στόουν αναδείχθηκε η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο - Ποιες συμπληρώνουν τη 10αδα

Η μούσα του Γιώργου Λάνθιμου κατέκτησε την κορυφή της λίστας, συγκεντρώνοντας ποσοστό 94,72%.

Ακόμα έναν τίτλο στην καριέρα της κατέκτησε η Έμμα Στόουν, ωστόσο αυτή τη φορά δεν σχετίζεται με τις υποκριτικές ικανότητές της και το ταλέντο της, αλλά με την εξωτερική εμφάνισή της. Η γνωστή ηθοποιός και μούσα του Γιώργου Λάνθιμου αναδείχθηκε η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, σύμφωνα με τη «Golden Ratio» - τη μαθηματική αρχή των αρχαίων Ελλήνων που μετρά την τελειότητα - αρτιότητα των αναλογιών ενός προσώπου.

«Αναδείχθηκε νικήτρια, όταν μετρήθηκαν όλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της για φυσική τελειότητα» ανέφερε ο επικεφαλής της έρευνας, Δρ. Τζούλιαν ντε Σίλβα, διευθυντής του Κέντρου Προηγμένης Κοσμητικής και Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου στο Λονδίνο. Η βραβευμένη με Όσκαρ Έμα Στόουν έλαβε υψηλές βαθμολογίες στα φρύδια, στο σχήμα του σαγονιού και στα χείλη, συγκεντρώνοντας 94,72% στο σύνολο.

GETTY IMAGES

Η λίστα με τις ομορφότερες γυναίκες του κόσμου

Η έρευνα ήταν αναλυτική και το πρόγραμμα χαρτογράφησης προσώπου έλαβε υπόψη του ακόμα και τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Στη δεύτερη θέση, με πολύ μικρή διαφορά, βρέθηκε η Ζεντάγια, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 94,37%. Την πεντάδα συμπληρώνουν η Φρίντα Πίντο με 94,34%, η Τζένα Ορτέγκα με 93,91%. Ακολουθούν οι Ολίβια Ροντρίγκο, Μάργκο Ρόμπι, Αϊσουάρια Ράι Μπάτσαν, Τανγκ Γουέι και Μπιγιόνσε.

Shutterstock

«Αυτές οι ολοκαίνουργιες τεχνικές χαρτογράφησης με υπολογιστή μάς επιτρέπουν να λύσουμε μερικά από τα μυστήρια του τι κάνει κάποιον όμορφο και η τεχνολογία είναι χρήσιμη κατά τον σχεδιασμό χειρουργικών επεμβάσεων ασθενών», εξήγησε στη συνέχεια ο Δρ. Τζουλιάν ντε Σίλβα.

Όσον αφορά στη «Χρυσή Αναλογία», πρόκειται για μια μέθοδο που επινοήθηκε στην αρχαία Ελλάδα για τη μέτρηση της ομορφιάς και μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε ο,τιδήποτε. Σύμφωνα με τα δεδομένα της, όσο πιο κοντά βρίσκονται οι αναλογίες ενός προσώπου ή σώματος στον αριθμό 1.618 (Φ) τόσο πιο όμορφα είναι.