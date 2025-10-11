Εντυπωσίασε η Έμμα Στόουν στην πρεμιέρα του “Bugonia” στο Λονδίνο - «Ήταν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους»

Η Έμμα Στόουν αποκάλυψε ότι η νέα της ταινία "Bugonia" την έφερε στα όρια, χαρακτηρίζοντάς τη μία από τις πιο σωματικά απαιτητικές δουλειές της.

Η Έμμα Στόουν επέστρεψε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, εντυπωσιάζοντας το κοινό με τη νέα της ταινία Bugonia. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο ρόλος της στην ταινία αποδείχθηκε «εκπληκτικά απαιτητικός», τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά, περισσότερο απ’ ό,τι αρχικά περίμενε.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους από το κόκκινο χαλί την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, η Στόουν εξήγησε ότι ο χαρακτήρας της, Μισέλ, την «προκάλεσε με έναν τρόπο που δεν περίμενε». Στην ταινία, η Μισέλ απάγεται από τον Τέντι (τον οποίο υποδύεται ο Τζέσι Πλέμονς) και κρατείται αιχμάλωτη στο σπίτι του, σε μια ιστορία που συνδυάζει μαύρη κωμωδία, ψυχολογικό δράμα και κοινωνική αλληγορία.

«Νόμιζα πως θα ήταν ένας ρόλος που θα απαιτούσε να ξαπλώνω πολύ σε ένα κρεβάτι», είπε γελώντας η Στόουν, «αλλά αποδείχθηκε πως η Μισέλ είναι στην πραγματικότητα ένα αρκετά γυμνασμένο κορίτσι». Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η σωματική προετοιμασία και η ένταση των γυρισμάτων την εξάντλησαν, αλλά της επέτρεψαν να βουτήξει πιο βαθιά στην ψυχολογία του χαρακτήρα της.

Η Bugonia, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις ανάμεσα στους θεατές και τους κριτικούς. Ωστόσο, η Στόουν απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται μία από τις πιο τολμηρές και πολυδιάστατες ηθοποιούς της γενιάς της.

Η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του Λονδίνου χαρακτηρίστηκε «θριαμβευτική», με τη Στόουν να ακτινοβολεί αυτοπεποίθηση και να κερδίζει τα φλας των φωτογράφων. Η συνεργασία της με τον Πλέμονς, που έχει επίσης επαινεθεί για την ερμηνεία του, θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες της φετινής κινηματογραφικής σεζόν.

Η Στόουν έχει συνεργαστεί ξανά με τη δημιουργική ομάδα πίσω από το Bugonia, συνεχίζοντας τη σειρά τολμηρών επιλογών που την έχουν καθιερώσει ως μία από τις πιο σεβαστές ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Όπως φαίνεται, η πρόκληση του ρόλου δεν ήταν εμπόδιο, αλλά ευκαιρία για εκείνη να εξερευνήσει νέα όρια, τόσο καλλιτεχνικά όσο και προσωπικά.