Γιώργος Λάνθιμος: Η ταινία Bugonia προβλήθηκε στις Νύχτες Πρεμιέρας και η Έμα Στόουν έστειλε μήνυμα στα ελληνικά

Μπορεί η Έμα Στόουν να μην παρευρέθηκε στην Αθήνα, έκανε όμως την έκπληξή της

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, Bugonia, προβλήθηκε στις Νύχτες Πρεμιέρες, στο πλαίσιο του Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, που θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Ο Έλληνας σκηνοθέτης και υποψήφιος για Όσκαρ βρέθηκε στην πρεμιέρα, έχοντας όμως και μία έκπληξη μαζί του. Η Έμα Στόουν μπορεί να μην κατάφερε να ταξιδέψει στην Αθήνα, έστειλε όμως ένα ηχογραφημένο μήνυμα στα ελληνικά.

Ο Γιώργος Λάνθιμος ανέβηκε στη σκηνή και είπε μεταξύ άλλων, «θα μοιραστώ μαζί σας μια πολύ ιδιαίτερη ικανότητα που έχει η Έμα Στόουν. Ενώ δεν μιλάει ελληνικά πραγματικά πέρα από δυο τρεις λέξεις, ξέρει τέλεια την ελληνική αλφάβητο και μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε κείμενο χωρίς να καταλαβαίνει τι σημαίνει. Οπότε, της έγραψα κάτι στα ελληνικά και της ζήτησα να μας το ηχογραφήσει. Ελπίζω να λειτούργησε».

Η ηθοποιός ακούστηκε να λέει:

«Καλησπέρα, θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας απόψε στην πρώτη προβολή της Βουγονίας στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο διακτινισμός. Σας εύχομαι καλή προβολή και καλό βράδυ».

Δύο χρόνια μετά το Poor Things - την ταινία που χάρισε στην Έμα Στόουν το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου και στον Λάνθιμο μια θέση ανάμεσα στους πιο καινοτόμους δημιουργούς της εποχής- οι δυο τους επέστρεψαν με το θρίλερ Bugonia. Η ταινία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας και απέσπασε εξάλεπτο standing ovation.

Η ταινία, βασισμένη στο cult κορεατικό φιλμ Save the Green Planet! (2003), ακολουθεί τη σύγκρουση ανάμεσα σε μια ατσαλάκωτη CEO (Έμα Στόουν) και τον φαινομενικά αθώο υπάλληλό της (Τζέσε Πλέμονς), που την απαγάγει επειδή πιστεύει ότι είναι εξωγήινη απεσταλμένη με σκοπό να καταστρέψει τη Γη. Ο Λάνθιμος χτίζει την πλοκή με εκρηκτική ένταση, αναμειγνύοντας sci-fi, βία, ψυχολογικό τρόμο αλλά και black humor, σε μια αφήγηση που φλερτάρει με την αλληγορία για την ανθρώπινη μοναξιά, την παράνοια και τον οικολογικό πανικό της εποχής μας.

Το Bugonia είναι η τέταρτη συνεργασία του σκηνοθέτη με την Έμα Στόουν, μετά τα The Favourite, Poor Things και Kinds of Kindness. Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Αλίσια Σίλβερστοουν και ο Άινταν Ντέλμπις, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Τρέισι (The Menu). Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 24 Οκτωβρίου 2025 από τη Focus Features, προετοιμάζοντας το έδαφος για μία ακόμα δυνατή πορεία του Λάνθιμου στην οσκαρική κούρσα.