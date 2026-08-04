Η Χάλι Μπέρι μοιράστηκε τόπλες φωτογραφίες από τις διακοπές της στα Φίτζι με τον αρραβωνιαστικό της, Van Hunt, λίγο πριν γιορτάσει τα 60ά γενέθλιά της.

Η Χάλι Μπέρι βρίσκεται σε διακοπές στα νησιά Φίτζι με τον αρραβωνιαστικό της, Βαν Χαντ και απολαμβάνει τις ημέρες της εκει λίγο πριν γιορτάσει τα 60α της γενέθλια. Η πρωταγωνίστρια του "Monster’s Ball" μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στα social media μερικές φωτογραφίες από μια ημέρα ξεκούρασης μετά από μια βραδιά με αρκετό ποτό, απολαμβάνοντας τον ήλιο δίπλα στην πισίνα φορώντας μόνο το κάτω μέρος ενός πλεκτού καφέ μπικίνι.

«Χθες βράδυ μεθύσαμε και σήμερα μάλλον είμαστε ακόμα μεθυσμένοι», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησής της, την οποία συνόδευσε με το τραγούδι Easy Sunday Living της Jessie Murph.

Ο Βαν Χαντ και οι στιγμές χαλάρωσης που μοιράστηκε η Χάλι Μπέρι

Σε μια από τις φωτογραφίες τη βλέπουμε να ποζάρει τόπλες πάνω στο ξύλινο χείλος της πισίνας, καλύπτοντας το στήθος της με ένα ψάθινο καπέλο σε κρεμ απόχρωση με καφέ δερμάτινες λεπτομέρειες. Το αξεσουάρ ταίριαζε με το χαμηλοκάβαλο ριγέ κάτω μέρος του μπικίνι της σε απαλό ταμπά χρώμα.

Instagram @halleberry

Instagram @halleberry

Να θυμίσουμε ότι, η Χάλι Μπέρι επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον επί χρόνια σύντροφό της κατά τη διάρκεια εμφάνισής της τον Φεβρουάριο στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε βλέπουμε και στιγμιότυπα με τον Βαν Χαντ να απολαμβάνει τη χαλαρή ατμόσφαιρα των διακοπών τους.

Instagram @halleberry

Ο 56χρονος μουσικός εμφανίζεται χωρίς μπλούζα να χαλαρώνει στο κρεβάτι, στηριζόμενος σε λευκά μαξιλάρια, ενώ σε άλλες φωτογραφίες τον βλέπουμε να απολαμβάνει τη θέα από το κατάστρωμα ενός γιοτ καθισμένος σε πουφ και να κάνει γιόγκα στη σουίτα του ξενοδοχείου τους.