Η Ελλάδα μέσα από τα μάτια των celebrities: Οι διάσημοι που την επισκέφθηκαν φέτος - Οι τοποθεσίες που επισκέφθηκαν.

Το ελληνικό καλοκαίρι εξακολουθεί να αποτελεί πόλο έλξης για μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς showbiz. Με τα καταγάλανα νερά, τα ειδυλλιακά νησιά, την αυθεντική φιλοξενία και τη μεσογειακή γαστρονομία, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις πρώτες επιλογές των celebrities που αναζητούν στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Άλλοι προτιμούν κοσμοπολίτικους προορισμούς, ενώ άλλοι ανακαλύπτουν πιο ήσυχες γωνιές της χώρας, αποδεικνύοντας ότι κάθε ελληνικό τοπίο έχει τη δική του ξεχωριστή γοητεία.

Από την Κέιτ Χάντσον και τον Μάθιου ΜακΚόναχι μέχρι τον Τζάστιν Μπίμπερ και τη Χέιλι Μπίμπερ, αλλά και την Κιάρα Φεράνι, την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, τη Ρίτα Όρα, την Καμίλα Καμπέγιο, τη Μάγκι Τζίλενχαλ και τον Πέντρο Πασκάλ, πολλοί διάσημοι επέλεξαν φέτος την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις. Άλλοι μοιράστηκαν στιγμιότυπα στα social media, ενώ άλλοι εντοπίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά ότι η χώρα μας παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς της διεθνούς ελίτ.

10 celebrities που επέλεξαν την Ελλάδα για τις φετινές διακοπές τους

Ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Χέιλι Μπίμπερ “ψήφισαν” ξανά την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αυτή τη φορά μαζί με τον σχεδόν δύο ετών γιο τους, Τζακ. Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τοποθετούν την οικογένεια στο Πόρτο Χέλι, αλλά και στις Σπέτσες.

Η Κιάρα Φεράνι ταξίδεψε στη Μήλο και την Κίμωλο και φαίνεται πως ενθουσιάστηκε με τα νησιά αυτά. Μάλιστα σε μία από τις αναρτήσεις της σχολίασε στη λεζάντα, γράφοντας στα ελληνικά "Ελλάδα, σ’ αγαπώ", προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να επιστρέψει.

Η Ρίτα Όρα βρέθηκε στην Ύδρα και μοιράστηκε υλικό στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την Ελλάδα.

Την Ύδρα επέλεξε και ο Πέντρο Πασκάλ. Η παραμονή του στο νησί του Αργοσαρωνικού έγινε γνωστή μέσα από κάποιους χρήστες στο TikTok, όπου τον εντόπισαν στις παραλίες και στα σοκάκια του νησιού.

Η Κέιτ Χάντσον επιλέγει την Ελλάδα κάθε χρόνο για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η ηθοποιός βρέθηκε ξανά στη χώρα μας και συγκεκριμένα στη Σκιάθο, όπου έχει σπίτι τα τελευταία χρόνια.

Η Καμίλα Καμπέγιο επέλεξε να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα. Η ίδια δεν αποκάλυψε το νησί που επισκέφθηκε αλλά μέσα από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε έδειξε πως απόλαυσε τη θάλασσα και την ελληνική ομορφιά.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι βρέθηκε και πάλι στην Ελλάδα και θέλησε να μοιραστεί στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κάποιες φωτογραφίες, με τη λεζάντα της να είναι στα ελληνικά, γράφοντας: “Ιούλιος”

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι βρέθηκε στη Μύκονο, με κάποια βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok να τον δείχνουν να απολαμβάνει τη νυχτερινή ζωή του νησιού και να διασκεδάζει σε νυχτερινό μαγαζί.

Στην Ελλάδα ταξίδεψε και η Μάγκι Τζίλενχαλ, η οποία επέλεξε το Σούνιο για τις διακοπές της. Η ηθοποιός και σκηνοθέτις δημοσίευσε ένα φωτογραφικό άλμπουμ από τη διαμονή της και ευχαρίστησε τους φίλους της για τη φιλοξενία.